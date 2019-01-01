Alyona Alyona вошла в ТОП-15 интереснейших артистов Европы

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ALyona Alyona попала в ТОП-15 молодых артистов Европы по версии New York Times /instagram.com/alyona.alyona.official

Престижное американское издание New York Times совсем недавно опубликовало рейтинг ТОП-15 самых важных новых имен из различных стран европейского континента. В данный список также вошла украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona.

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В издании также написали, что артистка является представительницей небольшого женского рэп-сообщества страны, однако читает она быстро и без промашек. В телефонном разговоре Alyona Alyona заявила, что песня Рыбки была о женщинах, чувствующих себя не в своей тарелке. "Она говорит про толерантность и принятие, что сделало прогрессивную украинскую молодежь ее фанатами", - подчеркивает New York Times.

Alyona Alyona /instagram.com/rap.ua

Кроме этого, в материале уточняется, что в Украине очень популярен именно русский рэп, однако артистка выбрала украинский язык для своих треков, что не помешало ей завоевать популярность. Для ознакомления журналисты предложили послушать трек Відчиняй.

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Также в данный ТОП-15 вошли такие исполнители, как Ghali (Италия), HVL (Грузия), Aya Nakamura (Франция), Viagra Boys (Швеция), Violet (Португалия), Angèle (Бельгия), Dave (Великобритания), Julian Uhu (Польша), Vendredi Sur Mer (Швейцария), C. Tangana (Испания), Wegen Von Lisbeth (Германия), IC3PEAK (Россия), Melinda Ademi (Косово), Ezhel (Турция).

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