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Вышел новый клип легендарных The Beatles

Новое музыкальное видео легендарной группы покорило Сеть
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У группы The Beatles вышел новый клип
У группы The Beatles вышел новый клип
/Flickr

Совсем неожиданно на официальном YouTube-канале легендарной группы The Beatles представили их новый музыкальный клип на композицию Glass Onion, которая была выпущена целых 50 лет назад вместе с 10-ым альбомом White Album.

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Видеоряд создан из архивных кадров и фотографий музыкантов, сложенных вместе благодаря талантливому Ричарду Гамильтону (тот самый отец поп-арта), который занялся иллюстрацией еще при жизни. Также к работе над видео приложил руку сам басист ливерпульской четверки Пол Маккартни.

Выход музыкального видео посвящен 50-летию White Album, который, к слову, будет переиздан 9 ноября 2018 года.

Ранее сообщалось о том, что легендарная рок-группа Kiss выступит в Украине с прощальным концертом

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