Названа самая популярная музыка для секса

Самая популярная музыка для секса /Depositphotos

Музыкальный потоковый сервис Spotify представил плейлист с музыкой, которая является самой популярной для занятий сексом. Как сообщает издание Instinct, данный список был подготовлен брендом нижнего белья Pour Moi.

Самыми прослушиваемыми артистами во время секса стали The Weeknd, Trey Songz, Usher Drake, Jeremih, Rihanna, Beyonce, Miguel, Two Feet и Party Next Door.

А в ТОП-10 самых популярных песен для секса вошли All The Time - Jeremih, Often - The Weeknd, Earned It - The Weeknd, Birthday Sex - Jeremih, Neighbors Know My Name - Trey Songz, Don’t - Bryson Tiller, Wicked Games - The Weeknd, Slow Motion - Trey Songz, Pony - Ginuwine, а также The Hills - The Weeknd и Call Out My Name - The Weeknd.

