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В Америке назвали самые скандальные секс-видео со знаменитостями

На первом месте оказался ролик с участием Ким Кардашьян
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Самые скандальные секс-записи знаменитостей
Самые скандальные секс-записи знаменитостей
/Getty Images

Американская газета New York Post опубликовала новый рейтинг, состоящий из скандальных порно-записей с участием мировых знаменитостей. В него вошли ролики с актерами, певцами и моделями.

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Самым главным и скандальным порновидео стала запись Ким Кардашьян и рэпера Рея Джея, которая была сделана в 2002-ом году. Ролик под названием Ким Кардашьян, Суперзвезда длиться более сорока минут, а его релиз состоялся благодаря компании Vivid Entertainment, занимающейся фильмами для взрослых.

На втором месте расположилось видео ведущей и актрисы Фарры Абрахам с порноактером Джеймсом Дином, которое было выпущено в виде постановочной утечки. А закрывает тройку лидеров секс-запись голливудской звезды Колина Фаррелла и модели Playboy Николь Нараин. По словам актера, в момент съемки он находился под действием наркотиков.

Также в рейтинг попали видео Памелы Андерсон и Томми Ли, Хэзер Коул и Халка Хогана, Пэрис Хилтон и Рика Саломона, Роба Лоу, а также Кевина Харта и Мониты Сэббег.

Ранее сообщалось о том, что Билли Айлиш призналась, что ее травили за фото в купальнике

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