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Звезда Игры Престолов снялась обнаженной в новом сериале

Софи Тернер разделась в сериале Выжить от Quibi
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Софи Тернер
Софи Тернер
/Getty Images

Знаменитая актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в Игре Престолов, снялась в новом сериале под названием Выжить, который вышел на платформе Quibi. В одной из сцен она снялась полностью обнаженной.

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Тернер разделась для сцены, в которой ее героиня принимает душ, находясь в психиатрической клинике. Примечательно, что актриса прикрыла интимные части телами руками.

Сериал Выжить рассказывает о пассажирах самолета, которые оказались единственными выжившими после его крушения в горах. Теперь им нужно преодолеть разного рода опасности, а также справиться со своими проблемами. Тернер играет девушку по имени Джейн, которая выписалась из психиатрической больницы и желает покончить с собой.

Премьера сериала Выжить состоялась в апреле на новой стриминговой платформе Quibi, расчитанной на просмотр с экрана смартфона. Продолжительность каждой серии - десять минут.

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