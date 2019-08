"И горько, и радостно": Эд Ширан заявил об уходе из музыки

Поделись







Эд Ширан /Getty Images

Всемирно известный британский певец Эд Ширан совсем недавно завершил свой гастрольный тур под названием Divide, который длился целых два года. Он был признан самым кассовым в истории музыки, а также за все концерты собрал более 755 миллионов долларов. Теперь же музыкант заявил, что готов сделать длительную паузу в карьере.

Ширан об этом рассказал во время последнего выступления в мировом туре: "Сегодня заканчивается мой тур. Это и горько, и радостно одновременно. Я вас очень люблю. Это мой последний концерт в ближайшие полтора года".

Известно, что музыкант хочет провести все это время со своей семьей.

Стоит отметить, что Эд Ширан также недавно выпустил новый клип Take Me Back To London, снятый совместно с Stormzy, Jaykae и Aitch. За несколько дней он набрал более 7 миллионов просмотров на YouTube.

