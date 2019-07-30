Знак протеста: Музыканты из Rammstein поцеловались на концерте в Москве

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Гитаристы поцеловались прямо на сцене /instagram.com/rammsteinofficial

В России прошел концерт знаменитой немецкой группы Rammstein, который наделал много шума и даже стал скандальным. Так, прямо на сцене гитаристы Рихард Круспе и Пауль Ландерс поцеловались в губы, а фото с этого перформанса появилось в Instagram-аккаунте коллектива.

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Поцелуй музыкантов был сделан в знак протеста против российского закона о "пропаганде гомосексуализма", который был принят еще в 2003-ем году. Из него следует, что любое упоминание гомосексуальности в присутствии несовершеннолетних является незаконным, а сам он защищает "традиционные ценности". К слову, иностранцам, нарушающим данный закон, грозит до 15 дней ареста, штраф в размере до 5000 рублей (78 долларов) или же депортация из страны.

Стоит отметить, что неделю назад на концерте в Польше солист Rammstein Тиль Линдеманн отправился прямо к фанатам на резиновой лодке, размахивая при этом флагом ЛГБТ-сообщества. Именно этим он выразил свою поддержку его представителям, которые подверглись нападениям.

Ранее сообщалось о том, что Потап опубликовал интригующее фото с солистом Rammstein