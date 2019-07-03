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"Медовый месяц": Потап опубликовал интригующее фото с солистом Rammstein

Алексей Потапенко сфотографировался с Тиллем Линдеманном
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Потап показал фото с Тиллем Линдеманном
Потап показал фото с Тиллем Линдеманном
/instagram.com/realpotap

Популярный украинский артист и продюсер Алексей Потапенко, известный под псевдонимом Потап, совсем недавно сообщил, что отправится во второй медовый месяц с Настей Каменских. Теперь же он выложил в Instagram новый совместный снимок с Тиллем Линдеманном, солистом группы Rammstein, который так и подписал - honeymoon (пер. с англ. - медовый месяц).

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Тилль также опубликован данное фото на своей страничке, написав, что "всегда рад встретить хороших друзей". У обоих артистов в местонахождении указан город Киев, так что, вероятно, солист Rammstein в данный момент находится в столице Украины.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#honeymoon @till_lindemann_official

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

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Потап Тилль Линдеманн Rammstein фото снимок Медовый месяц Instagram Все теги
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