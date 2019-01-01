Знаменитый хит рэпера Lil Nas X побил рекорд песни Despacito

Поделись







Lil Nas X /Getty Images

Популярный по всему миру хит Old Town Road от рэпера Lil Nas X стал новым рекордсменом чарта Billboard Hot 100. Известно, что трек сумел продержаться в ТОПе целых 17 недель, что до этого не удавалось сделать ни одному произведению.

Читай также: Рэпер Lil Nas X совершил каминг-аут

Такой показатель был достигнут впервые за время существования знаменитого чарта. До этого рекорд принадлежал треку Despacito, который был исполнен Луизом Фонса, Джастином Бибером и Дэдди Янки - 16 недель кряду. Впервые же в Billboard Hot 100 рекордную планку установили Boyz II Men’s и Мэрайя Кэри с композицией One Sweet Day.

Стоит отметить, что клип Old Town Road набрал на YouTube 240 миллионов просмотров, тогда, как Despacito посмотрели 6,3 миллиарда раз.

Ранее сообщалось о том, что Джаред Лето дал неожиданный концерт на пешеходном мосту в Киеве