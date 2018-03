Поделись







Майли Сайрус придется отвечать в суде за плагиат /EPA/UPG

Ямайский музыкант Майкл Мэй обвинил Майли Сайрус в плагиате за песню We Can't Stop. Он утверждает, что эта композиция очень похожа на его песню We Run Things 1988 года.

Как передуют СМИ, певец уже подал иск в суд США и требует выплатить ему 300 млн долларов компенсации.

В свою очередь Майли Сайрус пока никак не отреагировала на заявление Майкла Мэя и его иск.

Напомним, что ранее были разбирательства между Ланой Дель Рей и Radiohead, которые обвинили певицу в плагиате песни Creep.