Майли Сайрус обвинили в плагиате и требуют $300 млн компенсации
Новый скандал с плагиатом
Майли Сайрус придется отвечать в суде за плагиат/EPA/UPG
Ямайский музыкант Майкл Мэй обвинил Майли Сайрус в плагиате за песню We Can't Stop. Он утверждает, что эта композиция очень похожа на его песню We Run Things 1988 года.
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Как передуют СМИ, певец уже подал иск в суд США и требует выплатить ему 300 млн долларов компенсации.
В свою очередь Майли Сайрус пока никак не отреагировала на заявление Майкла Мэя и его иск.
Напомним, что ранее были разбирательства между Ланой Дель Рей и Radiohead, которые обвинили певицу в плагиате песни Creep.