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Майли Сайрус обвинили в плагиате и требуют $300 млн компенсации

Новый скандал с плагиатом
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Майли Сайрус придется отвечать в суде за плагиат
Майли Сайрус придется отвечать в суде за плагиат
/EPA/UPG

Ямайский музыкант Майкл Мэй обвинил Майли Сайрус в плагиате за песню We Can't Stop. Он утверждает, что эта композиция очень похожа на его песню We Run Things 1988 года.

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Как передуют СМИ, певец уже подал иск в суд США и требует выплатить ему 300 млн долларов компенсации.

В свою очередь Майли Сайрус пока никак не отреагировала на заявление Майкла Мэя и его иск.

Напомним, что ранее были разбирательства между Ланой Дель Рей и Radiohead, которые обвинили певицу в плагиате песни Creep.  

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