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Radiohead судится с Ланой Дель Рей

Британская группа Radiohead обвинила американскую певицу Лану Дель Рей в плагиате песни Creep. Группа даже подала в суд и потребовала денежной компенсации.

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Информацию подтвердила сама певица в твиттере. “Несмотря на то, что моя песня (Get free) не была вдохновлена Creep, Radiohead считают иначе. Они захотели 100% заработка от ротации песни за последний месяц. Я предложила 40%, но они согласны только на 100%. Они подали иск и мы будет решать этот вопрос в суде”, - написала певица.

Отметим, что песня Ланы дель Рей Get free вошла в альбом Lust For Life, вышедший в 2017 году. Песня Creep из альбома Pablo Honey дебютировала в 1993.