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Нетта Барзилай выступит за Израиль /кадр из видео

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В этом году Израиль на Евровидении представит певица Нетта Барзилай с песней TOY. Видеоклип на композицию собрал 1,5 млн просмотров за два дня. В соцсетях ее называют главным претендентом на победу.

Нетта Барзилай родилась 22 января 1993 года в городе Ход-ха-Шарон. Она является победительницей 5 сезона талант шоу HaKokhav HaBa, что позволило ей представлять свою страну на Евровидении 2018. Нетта выступит в первом полуфинале 8 мая.