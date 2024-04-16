И рыбку поймать, и в бассейне понежиться: лучшие рестораны Киева за городом

Загородные рестораны у воды – места на лоне природы, где можно найти яркие гастрономические и не только впечатления.

Как в природных зонах Киева, так и под ним расположены разноплановые рестораны

Загородные рестораны под Киевом – это больше, чем обычный ужин в укромном месте. Обычно такие места выбирают заранее для торжества или расслабленного отдыха на лоне природы. Сосредоточимся на ряде загородных заведений, где осуществим любой из перечисленных вариантов.

Загородные рестораны у воды

Forrest Club

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Семейный ресторан, в котором устраивают все модные гуляния – свадьбы, дни рождения, юбилеи, крестины, корпоративы и конференции. Здесь есть 7 банкетных локаций с видом на озеро. Также – детская комната и площадка. Меню делится на основное, бранч с морепродуктами и детское. Безлимитный бар.

instagram forrestclubkyiv

Адрес:

просп. Литовский, 20-А

Расписание:

пн-пт: 11:00–23:00

сб-вс: 10:00–23:00

Примеры из меню:

крем-суп из топинамбура – 280 грн

острый суп с креветками – 498 грн

борщ – 235 грн

теплый салат с осьминогом – 570 грн

салат "Цезарь" – 524 грн

лосось, белая фасоль – 740 грн

Замок Выдубичи

Ресторан хоть и на территории столицы, но в то же время – тоже на природе. С него открывается живописный вид на Киев и Днепр. Включает каминный, банкетный, панорамный залы и террасу.

instagram zamokvydubichi

Адрес:

Набережно-Печерская дорога, 5

Расписание:

12:00–24:00

Примеры из меню:

салат с рукколой, авокадо и томатами черри – 180 грн

салат с креветками под ореховым соусом – 310 грн

форель на мангале – 360 грн

солянка мясная – 140 грн

шашлык из телятины – 180 грн

овощи гриль – 140 грн

цветная капуста, жареная в кляре – 90 грн

Villa Vita

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Ресторанно-гостиничный комплекс, расположенный на Одесской трассе в 8 км от Киева, близ Виты Почтовой. Включает в себя ресторан с пятью разными залами, в теплое время года доступны терраса и беседка, коттеджный городок с десятью двухэтажными коттеджами с саунами, парковый гольф, бильярд, большая детская площадка для игр. Все соусы, консервация, мясная гастрономия, выпечка и мороженое – только собственное производство. Изысканный интерьер залов, живописный внутренний двор с мостиком, фонтанная площадь – отличное место для отдыха и фотовидеосъемки.

instagram villa_vita_restoran

Адрес:

10 минут езды от м. Теремки, автотрасса Киев-Одесса, 21 км, дом 1

Расписание:

коттеджи – круглосуточно;

ресторан – 11:00–23:00 (основное меню)

Примеры из меню:

судак фаршированный – 268 грн

блины с маринованным лососем собственного посола со шпинатом – 342 грн

телячий рулет с черносливом – 352 грн

салат с рукколой, чери, пармезаном – 270 грн

оливье с лососем – 380 грн

хачапури по-абхазски с сулугуни – 272 грн

Рестораны на природе

Olympic Village

Спортивно-оздоровительный загородный комплекс с арендой шале/коттеджей, рестораном, отдыхом у озера, теннисом, плаванием, фитнесом и футболом. Включает ферму и сыроварню.

Концепция ресторана – меню на основе экологических локальных продуктов, выращенных на собственной ферме. Шеф-повар ресторана учитывает запросы гостей, обновляя меню по принципу сезонности. Гостям предлагается выбирать ресторан на террасе с видом на озеро или классический банкетный зал.

instagram aquarius.org.ua

Адрес:

Новообуховское шоссе, ул. Олимпийская, 1

Расписание:

9:00–21:00

Примеры из меню:

филе сельди и скумбрии с картофелем – 290 грн

карпаччо из утки –180 грн

ассорти из фермерского эко-сала с черным гренками – 220 грн

салат из куриной печени с ежевичным соусом – 220 грн

пельмени – 200 грн

деруны с подчеревкой – 300 грн

Партизан

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Развеселый Лесной пивной клуб для активного отдыха на свежем воздухе с семьей или в дружеской компании с едой и прохладным пивом. Расположен среди вековых сосен, на берегу озера. Включает в себя отель в эко-стиле с просторными номерами и коттеджами.

facebook PeesBoyClub

Адрес:

12 км. Новообуховской трассы, с. Романков

Расписание:

круглосуточно

Примеры из меню:

паста карбонара – 320 грн

тушенка из свинины – 340 грн

вареники с картофелем и шкварками – 200 грн

салат "Цезарь" с говядиной – 450 грн

куриный бульон с фрикадельками – 240 грн

стейк из семги – 650 грн

Aquarius

Ресторан – сердце этого загородного комплекса. В первом зале общепита расположены уютные кабинки и большой бар. Основной зал вмещает до 80 гостей, а также удобные выходы на летнюю террасу. На территории есть и большой банкетный зал, который вмещает до 120 гостей и оборудован всем необходимым для проведения торжественных мероприятий. Вокруг прекрасного озера с фонтанами – беседки, где могут уютно расположиться от 4 до 35 человек. В меню ресторана представлены блюда авторской кухни.

instagram olympic.village

Адрес:

Днепровское шоссе, 17 км

Расписание:

круглосуточно

Примеры из меню:

тигровые креветки фламбе – 328 грн

блины с жульеном из курицы и шампиньонов – 172 грн

паштет из телячьих щечек с лимонным мармеладом – 169 грн

уха рыбная с расстегаем – 143 грн

утиная ножка с яблоками – 250 грн

карась жареный – 290 грн

Ранее сообщалось об интересных и недорогих заведения питания Одессы.