И рыбку поймать, и в бассейне понежиться: лучшие рестораны Киева за городом
Загородные рестораны у воды – места на лоне природы, где можно найти яркие гастрономические и не только впечатления.
Загородные рестораны под Киевом – это больше, чем обычный ужин в укромном месте. Обычно такие места выбирают заранее для торжества или расслабленного отдыха на лоне природы. Сосредоточимся на ряде загородных заведений, где осуществим любой из перечисленных вариантов.
Загородные рестораны у воды
Forrest Club
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Семейный ресторан, в котором устраивают все модные гуляния – свадьбы, дни рождения, юбилеи, крестины, корпоративы и конференции. Здесь есть 7 банкетных локаций с видом на озеро. Также – детская комната и площадка. Меню делится на основное, бранч с морепродуктами и детское. Безлимитный бар.
Адрес:
просп. Литовский, 20-А
Расписание:
- пн-пт: 11:00–23:00
- сб-вс: 10:00–23:00
Примеры из меню:
- крем-суп из топинамбура – 280 грн
- острый суп с креветками – 498 грн
- борщ – 235 грн
- теплый салат с осьминогом – 570 грн
- салат "Цезарь" – 524 грн
- лосось, белая фасоль – 740 грн
Замок Выдубичи
Ресторан хоть и на территории столицы, но в то же время – тоже на природе. С него открывается живописный вид на Киев и Днепр. Включает каминный, банкетный, панорамный залы и террасу.
Адрес:
Набережно-Печерская дорога, 5
Расписание:
12:00–24:00
Примеры из меню:
- салат с рукколой, авокадо и томатами черри – 180 грн
- салат с креветками под ореховым соусом – 310 грн
- форель на мангале – 360 грн
- солянка мясная – 140 грн
- шашлык из телятины – 180 грн
- овощи гриль – 140 грн
- цветная капуста, жареная в кляре – 90 грн
Villa Vita
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Ресторанно-гостиничный комплекс, расположенный на Одесской трассе в 8 км от Киева, близ Виты Почтовой. Включает в себя ресторан с пятью разными залами, в теплое время года доступны терраса и беседка, коттеджный городок с десятью двухэтажными коттеджами с саунами, парковый гольф, бильярд, большая детская площадка для игр. Все соусы, консервация, мясная гастрономия, выпечка и мороженое – только собственное производство. Изысканный интерьер залов, живописный внутренний двор с мостиком, фонтанная площадь – отличное место для отдыха и фотовидеосъемки.
Адрес:
10 минут езды от м. Теремки, автотрасса Киев-Одесса, 21 км, дом 1
Расписание:
- коттеджи – круглосуточно;
- ресторан – 11:00–23:00 (основное меню)
Примеры из меню:
- судак фаршированный – 268 грн
- блины с маринованным лососем собственного посола со шпинатом – 342 грн
- телячий рулет с черносливом – 352 грн
- салат с рукколой, чери, пармезаном – 270 грн
- оливье с лососем – 380 грн
- хачапури по-абхазски с сулугуни – 272 грн
Рестораны на природе
Olympic Village
Спортивно-оздоровительный загородный комплекс с арендой шале/коттеджей, рестораном, отдыхом у озера, теннисом, плаванием, фитнесом и футболом. Включает ферму и сыроварню.
Концепция ресторана – меню на основе экологических локальных продуктов, выращенных на собственной ферме. Шеф-повар ресторана учитывает запросы гостей, обновляя меню по принципу сезонности. Гостям предлагается выбирать ресторан на террасе с видом на озеро или классический банкетный зал.
Адрес:
Новообуховское шоссе, ул. Олимпийская, 1
Расписание:
9:00–21:00
Примеры из меню:
- филе сельди и скумбрии с картофелем – 290 грн
- карпаччо из утки –180 грн
- ассорти из фермерского эко-сала с черным гренками – 220 грн
- салат из куриной печени с ежевичным соусом – 220 грн
- пельмени – 200 грн
- деруны с подчеревкой – 300 грн
Партизан
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Развеселый Лесной пивной клуб для активного отдыха на свежем воздухе с семьей или в дружеской компании с едой и прохладным пивом. Расположен среди вековых сосен, на берегу озера. Включает в себя отель в эко-стиле с просторными номерами и коттеджами.
Адрес:
12 км. Новообуховской трассы, с. Романков
Расписание:
круглосуточно
Примеры из меню:
- паста карбонара – 320 грн
- тушенка из свинины – 340 грн
- вареники с картофелем и шкварками – 200 грн
- салат "Цезарь" с говядиной – 450 грн
- куриный бульон с фрикадельками – 240 грн
- стейк из семги – 650 грн
Aquarius
Ресторан – сердце этого загородного комплекса. В первом зале общепита расположены уютные кабинки и большой бар. Основной зал вмещает до 80 гостей, а также удобные выходы на летнюю террасу. На территории есть и большой банкетный зал, который вмещает до 120 гостей и оборудован всем необходимым для проведения торжественных мероприятий. Вокруг прекрасного озера с фонтанами – беседки, где могут уютно расположиться от 4 до 35 человек. В меню ресторана представлены блюда авторской кухни.
Адрес:
Днепровское шоссе, 17 км
Расписание:
круглосуточно
Примеры из меню:
- тигровые креветки фламбе – 328 грн
- блины с жульеном из курицы и шампиньонов – 172 грн
- паштет из телячьих щечек с лимонным мармеладом – 169 грн
- уха рыбная с расстегаем – 143 грн
- утиная ножка с яблоками – 250 грн
- карась жареный – 290 грн
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