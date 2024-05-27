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Певец и актер LOGVIN выпустил лирично-романтическую композицию "Километры между нами".

27 мая состоялась премьера песни "Километры между нами" певца, тиктокера и актера LOGVIN.

Автор: Кива Александр
Певец и актер LOGVIN выпустил лирично-романтическую композицию "Километры между нами".
Певец и актер LOGVIN
пресс-служба

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Эта песня предназначена для всех влюбленных, которые – по разным причинам – находятся далеко друг от друга.

LOGVIN утверждает, что она найдет отклик в сердце каждого украинца, так как миллионы семей и пар находятся в разлуке из-за полномасштабного вторжения россии на территорию Украины.

– Песня – посвящение всем, кто переживает тяжелое время расставания. Война разлучила пары, которые должны были быть вместе, но сейчас находятся на расстоянии. Даже если мы далеко – все равно рядом, ведь мы в сердце друг друга, – говорит артист.

Вместе с песней LOGVIN представил видеоклип. Режиссер видео - Инна Рахно. Съемки новой работы проходили в ботаническом саду им. Гришка на рассвете. В работе Игорь (настоящее имя артиста) проявил свои актерские способности и тонко передал весь спектр эмоций. 

Песня "Километры между нами" доступна на всех музыкальных платформах.

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Теги:
певец, премьера песни, премьера клипа, шоу-бизнес, LOGVIN, тиктокер, Певец LOGVIN

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