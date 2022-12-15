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Новую песню Огневич обвинили в плагиате: певица отреагировала

Певица выпустила трек "Як мені бути", посвященный украинским женщинам, кто потерял на войне сыновей, мужей и отцов.

Автор: Шапарь Анастасия
Новую песню Огневич обвинили в плагиате: певица отреагировала
Злата Огневич.
instagram zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич отреагировала на обвинения пользователей в адрес ее новой песни "Як мені бути". Артистку обвинили в плагиате трека Билли Айлиш "Lovely", который она выпустила в 2018 году. В эфире ТЕТ звезда отрицает, что вдохновилась композицией американки.

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Огневич высказалась о том, что слушает разную музыку, но, когда писала "Як мені бути", вовсе не думала об Айлиш.

"Я совершенно не обращаю внимание на хейт, потому что, когда я записывала эту песню, думала о женщинах, которым она посвящена и их горю, погибшим героям на войне. И точно я не думала о творчестве других артистов. А те люди, которые ищут черную кошку в темной комнате, – им просто нечем заняться," - ответила на обвинения Злата.

Отметим, что свою новую композицию Огневич посвятила украинкам, чьи сыновья, мужья и отцы погибли на войне против российских боевиков. 

Ранее мы писали, что Quest Pistols представили украиноязычный трек "Ти неймовірна", перепев свой хит "Ты так красива".

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Теги:
плагиат, песня, Злата Огневич, Билли Айлиш

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