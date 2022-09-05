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Скандальная обложка "Nevermind": Nirvana выиграла суд у "младенца"

Мужчина считает, что его фото в младенчестве на обложке равноценно сексуальному насилию.

Автор: Шапарь Анастасия
Скандальная обложка "Nevermind": Nirvana выиграла суд у "младенца"
Обложка альбома Nevermind 1991 года.
Flickr

Суд в США отклонил иск Спенсера Элдена, который в детстве стал героем обложки альбома рок-группы Nirvana в 1991 году - "Nevermind". 31-летнему мужчине в суде ответили, что он пришел слишком поздно, чтобы обвинять в эксплуатации и сексуальном насилии над ребенком. Также Элден больше не может подавать это же дело, хотя его адвокаты грозят апелляцией.

Отметим, что Спенсер заявляет, что не давал согласия на использование своего изображения, а также требует от группы компенсацию в размере 150 тысяч долларов. Мужчина подал иск в суд в 2021, жалуясь на страдания из-за данного фото. 

Однако защита утверждала, что обвинения безосновательны, так как Элден наоборот гордился быть "ребенком Nirvana". Он даже повторил этот снимок в дальнейшей жизни. В 1991 году родители мужчины получили за фото сына 200 долларов для тогда еще неизвестной группы. В результате продажи альбома "Nevermind" во всем мире превысили 30 миллионов пластинок, что сделало его одним из самых продаваемых альбомов всех времен.

На суде присутствовали фотограф обложки Кирк Веддл в роли ответчика, п также экс-участники бэнда - Дэйв Грол и Крист Новоселич, вдова Курта Кобейна - Кортни Лав.

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Теги:
Nirvana, обложка, суд

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