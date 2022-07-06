Дядя Жора посвятил женщинам-военным песню

В клипе снялись не актеры, а настоящие украинские защитники и защитницы.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский артист Дядя Жора снял клип на песню "КРАСИВА", посвященную украинским военным женщинам. Цель музыкальной работы - это показать миру, что самые красивые девушки в мире - это украинки.

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Около сотни украинских женщин-военных снялись в клипе Дяди Жоры. Веселый поп-стиль, режиссер клипа - клипмейкер Елена Винярская. Съемки проходили в Хмельницком, и снимались не актеры, а настоящие военнослужащие.

Как объясняет Дядя Жора, данный клип был снят для поднятия духа украинцев в это непростое время.

"Хочется, чтобы украинский народ имел возможность отвлечься, хотя бы на 3 минуты от стрессовых новостей, переключившись на позитивную музыкальную паузу. И моя работа говорит только об одном, что мы все должны верить в победу, быть оптимистами и не допускать плохих мыслей," - подчеркнул артист.

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