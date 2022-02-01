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Фестиваль Atlas Weekend сменил название и фирменный стиль

Организаторы поведали причины, почему решили сменить название известного украинского музыкального фестиваля.

Автор: Шапарь Анастасия
Фестиваль Atlas Weekend сменил название и фирменный стиль
Atlas Weekend сменил название на более лаконичное.
depositphotos.com

Сегодня, 1 февраля, организаторы фестиваля Atlas Weekend представили новый фирменный стиль и название. Теперь мероприятие будет проходить под названием Atlas. Как объясняют представители крупнейшего в Восточной Европе фестиваля, на это было несколько причин.

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В первую очередь, слово "weekend" стало неактуальным, так как фестиваль выходит за рамки выходных дней. В 2021 он шел неделю, в 2022 году - 5 дней. Во-вторых, многие давно называют так фестиваль, так как это лаконичнее и проще. В-третьих, они следуют тенденции к минимализму и простоте.

"С каждым годом мы развиваемся и становимся более масштабными. Мы давно поняли, что переросли weekend-ный формат, который был в начале. Мы продолжаем строить музыкальную историю в Украине и планируем это делать еще круче, чем раньше. Вместе с названием мы также изменяем визуальное оформление. В этом году остановились на стилистике комиксов," – объяснил смену названия основатель фестиваля и его генеральный директор Дмитрий Сидоренко.

Atlas пройдет 6-10 июля 2022 года.
Atlas пройдет 6-10 июля 2022 года.
depositphotos.com

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Известно, что в 2022 году Atlas пройдет на ВДНХ в Киеве с 6 по 10 июля. В первый день все желающие смогут пройти бесплатно. Уже известно, кто из мировых звезд выступит на фестивале. Среди исполнителей: Twenty One Pilots, Placebo, alt-J, Yungblud, Two Door Cinema Club, Apocalyptica, Alma, Within Temptation, Tom Grennan, Guano Apes и многие другие. Стоит отметить, что в прошлом году из-за пандемии на сцене выступали только отечественные артисты.

Ранее мы писали, Юлия Санина слегла с болезнью. Теперь артистке придется отменить ряд важных мероприятий и концертов.

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Теги:
ATLAS WEEKEND, другое название

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