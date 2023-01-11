Кинопремьеры на январь 2023 года: что посмотреть в кинотеатрах
Что посмотреть в кинотеатрах Украины в январе 2023 года.
Кинопремьеры января 2023 года включают ряд фильмов. Киноманы уже могут ознакомиться с возвращением Тома Хенкса и Джейсона Стейтема. А потом снова встретятся с Брэдом Питтом, Марго Робби, Дженнифер Лопес, Джерардом Батлером и другими знаменитостями индустрии. Узнайте график кинопремьер в Украине ниже.
График кинопремьер в Украине на январь 2023 года
Человек по имени Отто/A Man Called Otto
Премьера: 5 января.
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Заинтересованные в том, какие фильмы выйдут в январе 2023 года, уже накануне сочельника по юлианскому календарю могли сходить на эту новинку с Томом Хенксом. Это – киноадаптация по мотивам знаменитого бестселлера.
Центральное действующее лицо – добрый ворчун, не желающий общаться с людьми после потери своей жены. Однако встреча с молодой семейной парой, которая поселяется рядом, все меняет – возвращает в жизнь Отто дружбу и любовь.
Операция "Фортуна": Искусство победы/Operation Fortune: Ruse de guerre
Премьера: 5 января.
5 числа раздел киноменю с тем, что выходит на экран в январе 2023, пополнился свежим триллером и боевиком с Джейсоном Стейтемом от Гая Ричи.
Лента американо-китайского производства рассказывает о лихом шпионе Орсоне Форчуне, которого называют "Фортуной". Миссия мужчины – выследить и прекратить торговлю новым смертельным оружием. Помогать ему в этом будут несколько лучших оперативников и голливудская кинозвезда.
Приключения Тедди/Teddybjørnens jul
Премьера в Украине: 12 января.
Ближайшая новинка для тех, кто исследует даты выхода фильмов в январе 2023. Со второго четверга нового года на украинских больших экранах будет демонстрироваться норвежская сказка о живом плюшевом мишке, которого на праздничной ярмарке замечает юная леди. Девочке захотелось подружиться с игрушкой, однако Тедди планировал другое – попасть к состоятельному владельцу и отправиться в путешествие по миру. Когда плюшевый оказался в темном амбаре, он вспомнил о девочке. Медвежонок начинает искать ее вместе с ежихой. На пути персонажа будет немало приключений с весельем и опасностями.
Вавилон/Babylon
Премьера в Украине: 19 января.
Новинки кино в январе 2023 года не обойдутся без нового фильма с ведущими голливудцами. Оливия Уайлд, Брэд Питт, Марго Робби, Эрик Робертс, Тоби Магуайр с коллегами уже на Крещение по старому стилю продемонстрируют события, развивающиеся в эпоху перехода Голливуда от немого к звуковому кино.
Обзор фильмов, которые покажут в кинотеатрах в январе 2023 года
Фабельманы/The Fabelmans
Премьера в Украине: 19 января.
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Среди новых фильмов в январе 2023 года – еще и увеличение уже и так солидного портфолио Стивена Спилберга. В центре сюжета – еврейский парень Сэмми Фабельман и его семья, проживающие в Аризоне. Страстью героя становится кино. А все начинается с первого похода на киносеанс и портативной камеры в детских руках.
Моя пиратская свадьба/Shotgun Wedding
Премьера в Украине: 26 января.
53-летняя Джей Ло доказала своей прошлогодней свадьбой с Беном Аффлеком, что нет неудачного возраста для начала супружеской жизни. Вот и в области иллюзиона раскрыла эту тему. Кинопремьеры января 2023 года включают новинку с ней "Неудержимая свадьба". Только компанию ей составит не Аффлек, а Джош Дюамель. Знаменитости воплотили пару, свадьбе которой грозит срыв из-за преступников. Поэтому задача главных действующих лиц – спасти церемонию и снова понять, за что они любят друг друга.
Идеальное убийство/The Good Neighbor
Премьера в Украине: 26 января.
На пути с вечеринки два приятеля случайно сбивают девушку – свою недавнюю знакомую. Они решают скрыть следы преступления. Но сестра погибшей начинает собственное расследование, приводящее к новым загадочным смертям. Оказывается, все это – чья-то тщательно спланированная игра.
Рейс/Plane
Премьера в Украине: 26 января.
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Ожидаемые премьеры в январе 2023 – это и лента с Джерардом Батлером "Рейс". В боевике-триллере рассказывается о пилоте, попадающем в зону боевых действий из-за вынужденного приземления своего пассажирского самолета во время шторма.
Ранее мы писали о том, какие сериалы будут завоевывать внимание публики в январе 2023-го. Это, в частности, расширение франшизы "Звездные войны" и адаптация известной игры.