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Хью Джекман опроверг, что принимал стероиды для роли Росомахи

Актер заявил, что у него теперь нехорошая карма.

Автор: Шапарь Анастасия
Хью Джекман опроверг, что принимал стероиды для роли Росомахи
Хью Джекман.
открытые источники

Австралийский актер Хью Джекман опроверг, что принимал стероиды для роли Росомахи в фильмах "Люди Икс". В интервью "НВО" кинозвезд заявил, что усердно трудился и будет дальше тренироваться, чтобы сыграть Росомаху в "Дэдпуле-3".

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Джекман заявил, что для накаченного тела съел много цыплят. 

"Я не принимал стероиды и люблю свою работу, в том числе и Росомаху. Я должен быть осторожен с тем, что говорю здесь. Мне уже рассказывали о побочных эффектах препаратов. Но нет, я просто сделал это по-старому. Я съел очень много цыплят — мне очень жаль всех веганов и вегетарианцев. Буквально карма нехорошая у меня," - с юмором ответил Хью. 

Ранее мы писали, что Хейли Бибер пожаловалась на психологические проблемы после микроинсульта. 

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Теги:
кино, Росомаха, Хью Джекман

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