Актер заявил, что у него теперь нехорошая карма.

Автор: Шапарь Анастасия

Австралийский актер Хью Джекман опроверг, что принимал стероиды для роли Росомахи в фильмах "Люди Икс". В интервью "НВО" кинозвезд заявил, что усердно трудился и будет дальше тренироваться, чтобы сыграть Росомаху в "Дэдпуле-3".

Читай также: Хью Джекман сыграет Росомаху в новом Дэдпуле

Джекман заявил, что для накаченного тела съел много цыплят.

"Я не принимал стероиды и люблю свою работу, в том числе и Росомаху. Я должен быть осторожен с тем, что говорю здесь. Мне уже рассказывали о побочных эффектах препаратов. Но нет, я просто сделал это по-старому. Я съел очень много цыплят — мне очень жаль всех веганов и вегетарианцев. Буквально карма нехорошая у меня," - с юмором ответил Хью.

Ранее мы писали, что Хейли Бибер пожаловалась на психологические проблемы после микроинсульта.