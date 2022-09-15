Объявлена программа конкурса 13-го Одесского международного кинофестиваля

В программу "Одесса - Варшава: украинский конкурс" вошли 11 полнометражных и 7 короткометражных фильмов

Автор: Шапарь Анастасия

13-й Одесский международный кинофестиваль объявил программу Национального конкурса "Одесса - Варшава: украинский конкурс". Фестиваль пройдет в рамках Варшавского международного кинофестиваля.

В программу вошли 11 полнометражных фильмов:

"Видение бабочки": режиссер Максим Наконечный, Украина/Чехия/Хорватия/Швеция, 2022.

Для Наконечного - это полнометражный дебют, в котором он показал актуальное киносвидетельство о воинах Украины и женщинах, которые борются за свою целостность, свою свободу, свое будущее.

"Отблеск": режиссер Валентин Васянович, Украина, 2021

В основе фильма - история о хирурге из Днепра, который идет добровольцем на фронт и попадает в плен. После освобождения его ждет мирная жизнь, но постоянно преследует пережитое. Общение с бывшей женой и 12-летней дочерью, которая тоже травмирована из-за смерти близкого человека на войне, дает мужчине надежду на исцеление.

"Закаленные Гневом": режиссер Леся Калинская, Руслан Батицкий, Украина/США/Норвегия, 2022

Документальная лента рассказывает историю двух украинских идеалистов почти девять лет: от событий Революции Достоинства в 2013-2014 годах и до полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году. Павел и Светлана знакомятся и влюбляются во время протестов на Майдане. Защищая свою страну, демократию и семью, молодая пара оказывается перед сложным жизненным выбором.

"День Украинского Добровольца": режиссер Владимир Тихий, Украина/Польша, 2022

В документальном фильме коллектив кинематографистов Babylon’13 сосредотачивается на событиях 14 марта 2022 – 2944-го дня российско-украинской войны.

"Клондайк", режиссер Марина Эр Горбач, Украина/Турция, 2022

События фильма разворачиваются в июле 2014 года на Донбассе. Молодые супруги готовятся стать родителями. Однако беременная отказывается ехать даже когда село захватывают вооруженные группировки.В тот момент в небе над Донетчиной сбивают гражданский самолет.

"Снаружи", режиссер Ольга Журба, Украина/Германия/Нидерланды, 2022

Фильм охватывает жизнь подростка Ромы в течение семи лет. Рома, выпускник центра реабилитации для детей, возвращается в родной провинциальный город. Но у него нет ни жилья, ни поддержки и в первый день совершеннолетия фактически остается на улице. Пока его старший брат, недавно вышедший из тюрьмы, не берет его под свое крыло. Самостоятельная жизнь охватывает Рому в водоворот сногсшибательных событий: от баррикад Революции Достоинства до беззаботного пребывания в детском доме.

"Памфир", режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук, Украина/Польша/Франция, 2022

Памфир вернулся домой после длительного отсутствия, чтобы воссоединиться с семьей. Безусловная любовь семьи Памфира оказывает побочное действие и заставляет его встать на рискованный путь с необратимыми последствиями.

"Териконы", режиссер Тарас Томенко, Украина, 2022

Насте было шесть, когда в Новогоднюю ночь ракеты россиян попали в ее дом. Для таких детей война стала обыденностью. Настя мечтает о новом доме, собаке и просит Деда Мороза вернуть ей отца.

"Дневник невесты Христа", режиссер Марта Смеречинская, Украина, 2021

Режиссер фильма Смеречинская смотрит в глаза своим страхам и погружается в реальность своей сестры Насти, греко-католической монахини, в монастыре Невест Христа на Западной Украине, чтобы вновь познать мир, в котором они выросли.

"Я и Феликс", режиссер Ирина Целик, Украина, 2021

Кинолента повествует о взрослении, первых уроках добра и жестокости, подростковой влюбленности, поисках учителя и непростых отношениях детей и, поломанных девяностыми, взрослых.

"Как там Катя?", режиссер Кристина Тинькевич, Украина, 2022

Анна – врач скорой помощи, мать-одиночка, мечтающая о лучшей жизни со своей 12-летней дочерью Катей. Внезапный сбой размеренного течения жизни Анны заставляет предстать перед дилеммой, которая разрушит ее собственные нравственные границы.

Также в рамках конкурса покажут 7 короткометражных фильмов:

1. "Пока здесь тихо": режиссер Елена Подолянко, Новруз Хикмет

Молодая пара, Максим и Люда, оказались на одну длинную ночь в гостиничном номере пограничного города. Этой ночью они договариваются не говорить о войне. Полностью поглощенные друг другом в своем мире, они не замечают, как наступает утро и заставляет их вернуться в реальность.

2. "Театральная", режиссер Алина Панасенко

Тимофей – маленький карманник. Он живет обычную жизнь, пока не влюбляется в дежурную по станции "Театральная". Он пытается украсть у женщины диск, похожий на теннисную ракетку – так они знакомятся. Для главного героя это первая любовь.

3. "JORDAN'96", режиссер Екатерина Лесик.

События развиваются в середине девяностых. На дискотеке18-летний Андрей встречает своего друга-одноклассника Женю, несколько лет назад эмигрировавшего в Израиль. Той же ночью Женя исчезает и все подозрение падает на возвращающегося домой в Жениных кроссовках Андрея. Отец Жени – местный криминальный авторитет, самостоятельно начинает поиски сына.

4. "Лалибела", реж. Анна Морозова

В канун Пасхи в украинское село попадает икона Эфиопской Божией Матери. Ее замечают прихожане и это создает конфликт между молодым священником и его паствой. Крестьяне не согласны, чтобы в церкви была темнокожая Богородица. На следующую ночь кто-то пробирается в церковь и разрезает икону. После ночных событий икона начинает мироточить.

5. "ГКЧП", режиссер Аркадий Непиталюк

19 августа 1991года, СССР. В Москве - ГКЧП, митинги, баррикады и танки. В это время в детско-юношеском лагере рядом с Запорожьем своя жизнь. Любовь, страх, страсть и синий с желтым флаг. И "Лебединое озеро" по телевизору.

6. "Ach So", режиссер Полина Поддубная

7. "Садок вишневый", коллективная работа студентов 2 курса режиссуры анимационного фильма Киевского Национального Университета Театра, Кино и Телевидения им. И.К. Карпенко-Карого. Художественный руководитель курса - Елена Касавина.

Анимационный клип по музыкальному произведению В. Сильвестрова на стихи Тараса Шевченко "Садок вишневый". Фильм создавался в январе-марте 2022 года по 9 марта – день рождения Поэта, в подарок Национальному Музею Шевченко.

Победителей объявят в двух номинациях: Лучший украинский полнометражный фильм - приз 6 тыс. евро и Лучший украинский короткометражный фильм - приз 3 тыс. евро. Состав жюри объявят в конце сентября.

Отметим, что Варшавский международный кинофестиваль проводится с 1985 года. Ежегодно проводится в сердце Польши - Варшаве, в начале октября. 38-й Варшавский международный кинофестиваль состоится 14-23 октября 2022 года.