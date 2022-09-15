Офис Netflix открылся в Польше и ищет специалистов со знаниями украинского языка

Офис американского стриминга открылся в Варшаве, чтобы развиваться на рынке Центральной и Восточной Европы.

Автор: Шапарь Анастасия

Провайдер медийных услуг Netflix официально сообщил, что готовится к открытию офиса в Варшаве с целью продвижения в Центральной и Восточной Европе. Также компания разыскивает специалистов со знанием украинского языка.

Пресс-служба Netflix локализовала свой бизнес в Польше еще 6 лет назад. Однако теперь, благодаря созданному офису, в Европе появится Netflix на украинском, румынском, чешском, венгерском, хорватском языках.

"Офис Netflix в Варшаве является естественным следующим шагом для нас и поможет построить долгосрочное сотрудничество в регионе, а также углубить существующие связи, создавая новые возможности для создателей и производителей контента," - сказано в заявлении Netflix.

Сейчас компания ищет для себя менеджеров по маркетингу, социальному маркетингу и маркетинговому производству.

Отметим, что с начала полномасштабной войны Netflix остановила все проекты на территории страны-агрессора и полностью покинула российский рынок, заблокировав продолжение подписки российских пользователей.