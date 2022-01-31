Звезду Доктора Стрэнджа раскритиковали за роль небинарной личности

Бенедикт Камбербэтч несколько лет назад не совсем понимал, кого воплощает.

Бенедикт Камбербэтч рассказал о том, что не все его киношные перевоплощения одинаково нравятся зрителям. Появившись в 2016-м в картине "Образцовый самец 2" в образе небинарной модели Олл, актер познал на себе цунами критических отзывов.

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Выход трейлера фильма сопровождала петиция, подписи в которой поставили свыше 25 тысяч человек. Об этом говорится на buzzfeed.

Ознакомившимся с Камбербэтчем в той роли, его образ показался комичным. Некоторые зрители даже подумали, что актер высмеивает изображаемое действующее лицо.

Небинарными личностями называют людей, которые не определяют себя ни мужчиной, ни женщиной. При этом сами представители этого термина могут и по-другому уточнять, что это для них значит.

В разговоре с коллегой Пенелопой Крус (тоже снялась в вышеупомянутом фильме), Бенедикт отметил, что вокруг этой роли было много разногласий. Актер думает, что в то время его персонажа удалось бы исполнить только трансактеру.

Также Камбербэтч добавил, что тогда особо не углублялся в тему, да и особо не понимал разнообразие этого нового мира. И это ему аукнулось "немного неприятными последствиями".

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Ранее мы писали о том, что Эдди Редмэйн жалеет о главной роли в фильме " Девушка из Дании". Актер назвал свое появление в образе трансгендера ошибкой.