М. Найт Шьямалан готовит свежий фильм: известны постер и название

Творец "Шестого чувства" и "Стекла" обновил данные на своей странице в соцсети.

Прямо со съемочной площадки: американский фильммейкер с индийскими корнями М. Найт Шьямалан готовит любителям мистики и фантастики новую порцию вкусного.

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У себя в Twitter режиссер сообщил, что снимает первый кадр своей свежей ленты под названием "Old". Еще Шьямалан выложил снимок с киношной хлопушкой посреди поля, на которой написано то самое имя экранизации, и постер. На черно-белой картинке читаем:

"Новый трип от сценариста/режиссера М. Найта Шьямалана".

А дальше – слоган:

"Всего лишь дело времени".

На съемочную площадку нового проекта пригласили Гаэля Гарсиа Берналя, Элайзу Скэнлен, Алекса Вульфа, Вики Крипс, Руфуса Сьюэлла, Томасин МакКензи и других. О чем будет фильм – пока тайна. Говорят, лента снята по мотивам французского графического романа "Замок из песка/Sandcastle". Авторы произведения – Пьер Оскар Леви и художник Фредерик Петерс. Герои романа по сверхъестественным причинам не могут выбраться с пляжа.

Премьера фильма "Old" должна состояться в июле следующего года.

Ранее сообщалось, что одна из кинокартин М. Найта вызвала недовольство публики.