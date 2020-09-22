"Суперкопы. Возвращение": Появились новые подробности

В октябре поклонники увидят новые приключения правоохранителей во главе с начальником отделения Георгием Мамиашвили.

О популярности на НЛО TV сериала об украинских копах говорит количество выпущенных в эфир сезонов. Таковых четыре. Казалось, что создатели уже поставили жирную точку в сюжетных хитросплетениях проекта. Но фаны "Суперкопов" не позволили останавливаться на достигнутом.

"Поэтому мы начали думать, как раскрутить историю, и сразу решили, что промо пятого сезона должно быть масштабным", – рассказал директор телеканала Иван Букреев.

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Ролик снимали на трех различных локациях. В процессе экранизации актерам довелось побывать в шкуре каскадеров.

Мамиашвили, которого изобразил Андрей Бурым, в непрерывном дубле выбивал дверь, шел на улицу, выбрасывал ноутбук, срывал с себя одежду. Каждый раз что-то шло не так. Баранову (играет Тарас Цымбалюк) выпала честь побывать погруженным в землю. Актеру выкопали яму, из которой ему предстояло выскочить. От холода спасали разве что подложенные одеяла. Шереметьев (героя изобразил Сергей Куда) падал в кусты после столкновения с необычной парочкой. Еще одному актеру, Александру Погребняку, повезло прямо на съемочной площадке учиться ездить на сигвее в парике и гавайской рубашке. Он сыграл Цопу.

Как сообщают представители сериала, на зрителей будут ждать уже не новички в правоохранительных органах, а профессионалы.

"Поэтому в промо мы добавили нашим героям немного пафоса и героизма, не забывая о юморе. Благодаря талантливому режиссеру Мише Звегинцеву и профессиональной команде Esse production house нам удалось реализовать задуманное", – сказала бренд-менеджер телеканала Людмила Гмыря.

14-го октября на экраны также выйдет украинский документальный фильм об этнических традициях "Свадебное наследство".