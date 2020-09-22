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Первобытные возвращаются: представлен трейлер новой "Семейки Крудс"

Прокат мультфильма в Украине начнется накануне Нового года.

Первобытные возвращаются: представлен трейлер новой "Семейки Крудс"
Николас Кейдж снова заговорил голосом пещерного человека: "Семейка Крудс 2: Новоселье"
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Режиссер Джоэл Кроуфорд и "DreamWorks Animation" подготовили продолжение анимационной ленты "Семейка Крудс". В сети уже выложили первый трейлер свежего проекта, который называется "Семейка Крудс 2: Новоселье" (в оригинале – "The Croods: A New Age").

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В этот раз доисторическое семейство отправляется на подбор нового жилья. Поиски безопасной обители приводят персонажей к, казалось бы, идеальному месту. Оно окружено стеной. Но место уже заняли другие жильцы – Беттерманы. Они более развиты, чем прибывшие: строят домики на деревьях, выращивают себе еду. Гостей принимают. Но социальные отношения между семьями обостряются.

Рисованных героев из прошлого в оригинале мультфильма озвучили Николас Кейдж, Райан Рейнольдс, Эмма Стоун, Кэтрин Кинер, Лесли Манн и Питер Динклэйдж.

25-го ноября новые Крудсы выйдут в американский прокат. А украинский зритель ознакомится с анимацией 31-го декабря.

Первую "Семейку Крудс" показали в 2013-м. На ее создание ушло в районе 135-175 миллионов долларов, а кассовые сборы составили 587.2 миллиона. Мультфильм хорошо приняли критики и Оскаровский комитет, который поставил картину в номинацию "Лучший анимационный фильм".

Раньше мы сообщали о мультипликационной комедии о дружбе пещерного мальчика с первобытным ящером "Добрый динозавр".

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Теги:
Райан Рейнольдс, мультфильм, Эмма Стоун, Николас Кейдж, Питер Динклэйдж

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