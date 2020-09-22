Первобытные возвращаются: представлен трейлер новой "Семейки Крудс"
Прокат мультфильма в Украине начнется накануне Нового года.
Режиссер Джоэл Кроуфорд и "DreamWorks Animation" подготовили продолжение анимационной ленты "Семейка Крудс". В сети уже выложили первый трейлер свежего проекта, который называется "Семейка Крудс 2: Новоселье" (в оригинале – "The Croods: A New Age").
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В этот раз доисторическое семейство отправляется на подбор нового жилья. Поиски безопасной обители приводят персонажей к, казалось бы, идеальному месту. Оно окружено стеной. Но место уже заняли другие жильцы – Беттерманы. Они более развиты, чем прибывшие: строят домики на деревьях, выращивают себе еду. Гостей принимают. Но социальные отношения между семьями обостряются.
Рисованных героев из прошлого в оригинале мультфильма озвучили Николас Кейдж, Райан Рейнольдс, Эмма Стоун, Кэтрин Кинер, Лесли Манн и Питер Динклэйдж.
25-го ноября новые Крудсы выйдут в американский прокат. А украинский зритель ознакомится с анимацией 31-го декабря.
Первую "Семейку Крудс" показали в 2013-м. На ее создание ушло в районе 135-175 миллионов долларов, а кассовые сборы составили 587.2 миллиона. Мультфильм хорошо приняли критики и Оскаровский комитет, который поставил картину в номинацию "Лучший анимационный фильм".
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