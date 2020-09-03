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Сериал "И будут люди": опубликован первый трейлер

Украинский сериал "И будут люди" покажут совсем скоро - уже 14 сентября

Сериал "И будут люди": опубликован первый трейлер
Кадр из сериала "И будут люди"
Therewillbehumans/Facebook

Кинокомпания Film.ua совместно с телеканлам СТБ анонсировали официальный трейлер украинской эпической драмы "И будут люди". Фильм создан по роману Анатолия Димарова. Об этом сообщается на Facebook сериала. 

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В центре сюжета показаны события на Полтавщине 1901-1932 гг. В сериале показана жизнь и истории обычных людей через призму таких событий 20 века: первая мировая война, революция, приход советской власти. Сериал состоит из 12 эпизодов. Премьера запланирована на 14 сентября на телеканале СТБ.

Ранее сообщалось, что анонсирована дата, когда в Украине покажут захватывающий фильм Олега Сенцова. 

 

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Теги:
кино, премьера в украине, трейлер, украинский сериал

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