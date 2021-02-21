Подборка добротных кинолент с сюжетом, который заставит напрячь извилины.

Случалось ли у вас такое: на экране – кино, действие героев которого легко предугадать. Сюжетная линия соткана из до банальности затертых ходов. Так вот сегодняшняя подборка избавит вас от просмотра таких фильмов.

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Предлагаем посмотреть ленты с закрученными сюжетными линиями, загадками и детективами. Если вы любите все это, то данная подборка точно для вас! Эти фильмы смело можно назвать настоящими головоломками, ведь они способны напрячь мозг и заставить думать вместе с героями, складывая кусочки пазла, разгадывая загадки и разбираясь во всех сложностях. А динамика, интересные истории и отличнейшая актерская игра только прибавят эмоций.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-7 лучших фильмов-головоломок, которые отлично тренируют мозг. И пусть на финальных титрах из ваших уст прозвучит: "Да, такого я точно не ожидал/ла".

Интерстеллар (2014)

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Научно-фантастическая головоломка, вернувшая производителям вложенные деньги в более чем четыре раза (бюджет ленты составил 165 млн долларов, кассовые сборы – более 700 млн). Снял его Кристофер Нолан. Рассказывается в картине об обнаружении группой исследователей пространственно-временной червоточины. Картину задобрили не только зрители и критики, но и некоторые ученые мужи.

Треугольник (2009)

Мистический триллер Кристофера Смита. Место действия – заброшенный лайнер. На нем оказывается главная героиня и ее друзья. "Подслащает" пребывание персонажей на корабле-призраке человек в маске и рабочей форме, который отстреливает друзей. Порешив почти всех, убийца обращается женским голосом к главной героине – говорит ей ужасные вещи. А именно, что ее ждет нечто наподобие дня сурка: женщина вновь увидит живыми своих друзей, но чтобы вернуться к сыну, ей придется расправиться с ними. Сначала она мешкает, потом так и поступает. Но не все так просто.

Облачный атлас (2012)

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Этот фильм способен по-настоящему поразить воображение, оторвать от реальности и напрячь каждую извилину. В центре сюжета – шесть историй, которые переплетаются между собой, но происходят в разные периоды.

Забирая жизни (2004)

Почти двадцать лет опасный серийный убийца использует документы своих жертв, но никогда еще правосудие его не постигало. Детективы зашли в тупик, поэтому дело передали сотруднице ФБР, у которой есть свой необычный подход к расследованиям.

Исходный код (2011)

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Главный герой – солдат, которого зовут Коултер. Он находится в специальном месте, боагодаря которому переживает одну и ту же ситуацию в теле человека, погибшего в железнодорожной катастрофе. Он будет умирать каждый раз до тех пор, пока не разгадает тайну этого происшествия.

Идентификация (2003)

Десять путешественников во время огромного ливня находят пристанище в одном мотеле, но быстро понимают, что это место стало для них настоящим капканом. Один за другим они гибнут, а убийца не обнаружен. Но что это – судьба или специально подстроенное дело?

Престиж (2006)

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Легендарная лента Кристофера Нолана рассказывает историю двоих иллюзионистов, которые ведут извечное соперничество. Когда-то они были товарищами, но после все переросло в войну с самыми разными средствами. Но однажды из-за них стали страдать другие, напряжение росло, а сами они становились все искушеннее.

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