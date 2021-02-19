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В Карпатах появился сказочный снежный замок

Фотоподтверждение конструкции выложено в соцсети.

В Карпатах появился сказочный снежный замок
Созданием шедевра погода занималась несколько дней
facebook chornogora.rescue112

Обильные снегопады 19 февраля создали впечатляющее сооружение. Метель поработала на горе Поп Иван. В итоге – осадки превратились в что-то наподобие сказочного замка.

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Снимком, подтверждающим это, поделились на фейсбук-странице Черногорского спасательного поста. В данный момент на этой территории морозно и ясно, снегопад прекратился.

Пользователи поделились своими восторженными отзывами об увиденном. В частности, оставлены такие комментарии:

Боже, как прекрасно!

Какая красота!

Класс. Наконец-то видно.

Красота.

Сказочный замок, фантастическая погодка, магия. Кажется, воздух можно на хлеб намазать и есть, он такой целебный!
Это прекрасно!

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Ранее сообщалось о том, что появились фото замерзшего Кивеского моря. Побывавшие там выложили как панорамные снимки, так и узоры льда сблизи.

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Теги:
Карпаты, красивые фото природы

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