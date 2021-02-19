В Карпатах появился сказочный снежный замок
Фотоподтверждение конструкции выложено в соцсети.
Созданием шедевра погода занималась несколько дней
facebook chornogora.rescue112
Обильные снегопады 19 февраля создали впечатляющее сооружение. Метель поработала на горе Поп Иван. В итоге – осадки превратились в что-то наподобие сказочного замка.
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Снимком, подтверждающим это, поделились на фейсбук-странице Черногорского спасательного поста. В данный момент на этой территории морозно и ясно, снегопад прекратился.
Пользователи поделились своими восторженными отзывами об увиденном. В частности, оставлены такие комментарии:
Боже, как прекрасно!
Какая красота!
Класс. Наконец-то видно.
Красота.
Сказочный замок, фантастическая погодка, магия. Кажется, воздух можно на хлеб намазать и есть, он такой целебный!
Это прекрасно!
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Ранее сообщалось о том, что появились фото замерзшего Кивеского моря. Побывавшие там выложили как панорамные снимки, так и узоры льда сблизи.