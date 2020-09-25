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Карнавала не будет: главное событие на Самбадроме перенесли из-за коронавируса

Торжество музыки, танцев и костюмов в Рио-де-Жанейро несовместимо с COVID-2019.

Карнавала не будет: главное событие на Самбадроме перенесли из-за коронавируса
Карнавал в Рио-де-Жанейро обычно проводится пять дней: с пятницы по вторник
depositphotos

Карнавал в Рио планировали провести в феврале 2021-го, но пандемия внесла коррективы и в эти планы. Независимая лига школ самбы сообщила о решении перенести чуть ли не главное бразильское событие года, но новой даты не назвали.

По словам президента лиги Жоржи Каштанейра, ныне объединение ищет альтернативу в календаре. Так школы смогут показать подготовленные программы и это не причинит вред карантину. Также Жоржи сказал, что обновлять дату торжества позволит разве что новая информация о вакцине и сроках иммунизации.

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Что будет с уличными вечеринками, которые традиционно сопровождают карнавал, пока тоже ничего не понятно. В Рио ждут решения мэрии.

Согласно статистическим сводкам, Бразилия сегодня на третьем месте в списке стан с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией. Речь идет о более чем 4,5 миллиона зараженных. Около 140 тыс. инфицированных умерли, а четыре миллиона – выздоровели. 

Ранее сообщалось, что украинская реп-исполнительница Alyona Alyona выступила против запрета концертов, связанного с коронавирусом.

 

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Теги:
карнавал, карнавал в Рио, коронавирус

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