Где отдохнуть в Киеве: концерты, премьеры в кинотеатрах, выставки.

Автор: Сайко Леся

Куда пойти на выходные 2-3 декабря 2023 года: афиша мероприятий

В декабре будет немало событий, как и в эти выходные. Чтобы узнать об этом больше, предлагаем прочитать эту статью. В ней мы расскажем, как спланировать свой досуг на эти выходные в столице заранее. Также мы предлагаем изучить афишу мероприятий, с помощью которой вы сможете решить, куда пойти в Киеве и что посмотреть в Киеве 2-3 декабря.

На этих выходных 2-3 декабря афиша мероприятий в Киеве богата на развлечения, спектакли, концерты и выставки. Поэтому мы спешим поднести вам последние новости Киева и показать, где отдохнуть в столице с друзьями или семьей на выходных 2-3 декабря 2023 года.

Киноафиша на выходные 2-3 декабря 2023

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На этих выходных в кинотеатрах Украины покажут шесть премьер и фильмы, которые вышли в прокат ранее. Среди них есть документальный фильм, триллеры, драмы, комедии и экшн.

Список фильмов, которые покажут в кинотеатрах Киева 2-3 декабря:

Дочь болотного короля (премьера недели)

Тихая ночь (премьера недели)

Первая леди (премьера недели)

Как заниматься сексом (премьера недели)

Бесконечность по Флориану (премьера недели)

Принцесса и телохранитель (премьера недели)

Заклятье. Первое пробуждение

Влюбленная в пустыне

Наполеон

Желание

Первый код

Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах

Любовь без проблем

Марвелы

Опавшие листья

Король Львенок

Дозор Джунглей: Кругосветка

Между нами

Королевство животных

Пять ночей у Фредди

Тролли: Снова вместе

Убийцы цветочной луны

Щенячий патруль: Мегакино

Призраки в Венеции

Мармадюк

Довбуш

Оппенгеймер

Мавка. Лесная песня

Король (2005)

Как провести выходные в Киеве

Афиша мероприятий на 2 декабря в Киеве:

Women Power Forum

Время: 9.00

Где: Pochayna Event Hall/Почайный ивент холл

Супермама – это я!

Время: 11.00

Где: Mercure Congress Centre

Шоу "Снежная королева"

Время: 15.00

Где: Национальная филармония Украины Владимирский спуск, 2

Афиша мероприятий в Киеве 2-3 декабря 2023 года kyivpost.com

Спектакль "Украденное счастье"

Время: 18.00

Где: Театр Золотые ворота Ул. Шелковичная, 7

Спектакль "Безименная звезда"

Время: 18.00

Где: Национальный театр имени Леси Украинки Ул. Б. Хмельницкого, 5

Спектакль "Трое в лодке, если не считать собаку"

Время: 18.00

Где: Театр Колесо Андреевский спуск, 8

Афиша мероприятий в Киеве 2-3 декабря 2023 года kyivpost.com

Премьера мюзикла "Кабаре"

Время: 18.00

Где: Молодой театр Ул. Прорезная, 17

Музыка и вино

Время: 19.00

Где: Галерея Моди Ул. М. Житомирская, 17

Tribute "QUEEN" band "ROCK YOU!"

Время: 19.00

Где: Docker-G Pub Ул. Набережно-Крещатицкая, 15

Афиша мероприятий в Киеве 2-3 декабря 2023 года kyivpost.com

Монатик

Время: 19.00

Где: Osocor restaurant Ул. Виноградная, 2

Стендап на гвоздях

Время: 19.00

Где: Underground standup club Ул. Золотоворотская, 15

Gogol Media. Ридли Скотт

Время: 17.00

Где: Coworking Platforma Leonardo

Афиша мероприятий в Киеве 2-3 декабря 2023 года kyivpost.com

Стендап 8х8

Время: 16.00-19.00

Где: Бочка Pub Ул. Крещатик, 19

10 комиков

Время: 19.30

Где: Бочка Pub Ул. Крещатик, 19

Афиша мероприятий в Киеве 2-3 декабря 2023 года kyivpost.com

Афиша мероприятий на 3 декабря в Киеве:

Свидание «speed dating»

Время: 12.00

Где: Ресторан «Gustoso»

Спектакль «Море… Ночь… Свечи…»

Время: 14.00

Где: Театр Драмы и Комедии Броварской проспект, 25

«Пьяццолла и танго»

Время: 17.00

Где: Национальная филармония Украины Владимирский спуск, 2

Афиша мероприятий в Киеве 2-3 декабря 2023 года kyivpost.com

Премьера мюзикла "Кабаре"

Время: 18.00

Где: Молодой театр Ул. Прорезная, 17

Балет "Мадам Бровары"

Время: 17.00

Где: Национальная опера Украины им. Т. Г. Шевченко Ул. Владимирская, 50

Романтические встречи

Время: 18.00

Где: Галерея Моди Ул. М. Житомирская, 17