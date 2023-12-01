Куда пойти на выходные 2-3 декабря 2023 года: афиша мероприятий
Где отдохнуть в Киеве: концерты, премьеры в кинотеатрах, выставки.
В декабре будет немало событий, как и в эти выходные. Чтобы узнать об этом больше, предлагаем прочитать эту статью. В ней мы расскажем, как спланировать свой досуг на эти выходные в столице заранее. Также мы предлагаем изучить афишу мероприятий, с помощью которой вы сможете решить, куда пойти в Киеве и что посмотреть в Киеве 2-3 декабря.
На этих выходных 2-3 декабря афиша мероприятий в Киеве богата на развлечения, спектакли, концерты и выставки. Поэтому мы спешим поднести вам последние новости Киева и показать, где отдохнуть в столице с друзьями или семьей на выходных 2-3 декабря 2023 года.
Киноафиша на выходные 2-3 декабря 2023
Читай также: Что посмотреть в кино: премьеры недели 30 ноября-6 декабря 2023 годаНа этих выходных в кинотеатрах Украины покажут шесть премьер и фильмы, которые вышли в прокат ранее. Среди них есть документальный фильм, триллеры, драмы, комедии и экшн.
Список фильмов, которые покажут в кинотеатрах Киева 2-3 декабря:
- Дочь болотного короля (премьера недели)
- Тихая ночь (премьера недели)
- Первая леди (премьера недели)
- Как заниматься сексом (премьера недели)
- Бесконечность по Флориану (премьера недели)
- Принцесса и телохранитель (премьера недели)
- Заклятье. Первое пробуждение
- Влюбленная в пустыне
- Наполеон
- Желание
- Первый код
- Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах
- Любовь без проблем
- Марвелы
- Опавшие листья
- Король Львенок
- Дозор Джунглей: Кругосветка
- Между нами
- Королевство животных
- Пять ночей у Фредди
- Тролли: Снова вместе
- Убийцы цветочной луны
- Щенячий патруль: Мегакино
- Призраки в Венеции
- Мармадюк
- Довбуш
- Оппенгеймер
- Мавка. Лесная песня
- Король (2005)
Как провести выходные в Киеве
Афиша мероприятий на 2 декабря в Киеве:
Women Power Forum
Время: 9.00
Где: Pochayna Event Hall/Почайный ивент холл
Супермама – это я!
Время: 11.00
Где: Mercure Congress Centre
Шоу "Снежная королева"
Время: 15.00
Где: Национальная филармония Украины Владимирский спуск, 2
Спектакль "Украденное счастье"
Время: 18.00
Где: Театр Золотые ворота Ул. Шелковичная, 7
Спектакль "Безименная звезда"
Время: 18.00
Где: Национальный театр имени Леси Украинки Ул. Б. Хмельницкого, 5
Спектакль "Трое в лодке, если не считать собаку"
Время: 18.00
Где: Театр Колесо Андреевский спуск, 8
Премьера мюзикла "Кабаре"
Время: 18.00
Где: Молодой театр Ул. Прорезная, 17
Музыка и вино
Время: 19.00
Где: Галерея Моди Ул. М. Житомирская, 17
Tribute "QUEEN" band "ROCK YOU!"
Время: 19.00
Где: Docker-G Pub Ул. Набережно-Крещатицкая, 15
Монатик
Время: 19.00
Где: Osocor restaurant Ул. Виноградная, 2
Стендап на гвоздях
Время: 19.00
Где: Underground standup club Ул. Золотоворотская, 15
Gogol Media. Ридли Скотт
Время: 17.00
Где: Coworking Platforma Leonardo
Стендап 8х8
Время: 16.00-19.00
Где: Бочка Pub Ул. Крещатик, 19
10 комиков
Время: 19.30
Где: Бочка Pub Ул. Крещатик, 19
Афиша мероприятий на 3 декабря в Киеве:
Свидание «speed dating»
Время: 12.00
Где: Ресторан «Gustoso»
Спектакль «Море… Ночь… Свечи…»
Время: 14.00
Где: Театр Драмы и Комедии Броварской проспект, 25
«Пьяццолла и танго»
Время: 17.00
Где: Национальная филармония Украины Владимирский спуск, 2
Премьера мюзикла "Кабаре"
Время: 18.00
Где: Молодой театр Ул. Прорезная, 17
Балет "Мадам Бровары"
Время: 17.00
Где: Национальная опера Украины им. Т. Г. Шевченко Ул. Владимирская, 50
Романтические встречи
Время: 18.00
Где: Галерея Моди Ул. М. Житомирская, 17