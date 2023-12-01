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Куда пойти на выходные 2-3 декабря 2023 года: афиша мероприятий

Где отдохнуть в Киеве: концерты, премьеры в кинотеатрах, выставки.

Автор: Сайко Леся
Куда пойти на выходные 2-3 декабря 2023 года: афиша мероприятий
Куда пойти на выходные 2-3 декабря 2023 года: афиша мероприятий
коллаж/kyivpost.com

В декабре будет немало событий, как и в эти выходные. Чтобы узнать об этом больше, предлагаем прочитать эту статью. В ней мы расскажем, как спланировать свой досуг на эти выходные в столице заранее. Также мы предлагаем изучить афишу мероприятий, с помощью которой вы сможете решить, куда пойти в Киеве и что посмотреть в Киеве 2-3 декабря. 

На этих выходных 2-3 декабря афиша мероприятий в Киеве богата на развлечения, спектакли, концерты и выставки. Поэтому мы спешим поднести вам последние новости Киева и показать, где отдохнуть в столице с друзьями или семьей на выходных 2-3 декабря 2023 года.

Киноафиша на выходные 2-3 декабря 2023

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На этих выходных в кинотеатрах Украины покажут шесть премьер и фильмы, которые вышли в прокат ранее. Среди них есть документальный фильм, триллеры, драмы, комедии и экшн. 

Список фильмов, которые покажут в кинотеатрах Киева 2-3 декабря:

  • Дочь болотного короля (премьера недели)
  • Тихая ночь (премьера недели)
  • Первая леди (премьера недели)
  • Как заниматься сексом (премьера недели)
  • Бесконечность по Флориану (премьера недели)
  • Принцесса и телохранитель (премьера недели)
  • Заклятье. Первое пробуждение
  • Влюбленная в пустыне 
  • Наполеон 
  • Желание
  • Первый код
  • Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах
  • Любовь без проблем
  • Марвелы 
  • Опавшие листья 
  • Король Львенок
  • Дозор Джунглей: Кругосветка
  • Между нами
  • Королевство животных 
  • Пять ночей у Фредди
  • Тролли: Снова вместе
  • Убийцы цветочной луны 
  • Щенячий патруль: Мегакино 
  • Призраки в Венеции 
  • Мармадюк
  • Довбуш
  • Оппенгеймер 
  • Мавка. Лесная песня
  • Король (2005)

Как провести выходные в Киеве

Афиша мероприятий на 2 декабря в Киеве:

Women Power Forum

Время: 9.00
Где: Pochayna Event Hall/Почайный ивент холл

Супермама – это я! 

Время: 11.00
Где: Mercure Congress Centre

Шоу "Снежная королева" 

Время: 15.00
Где: Национальная филармония Украины Владимирский спуск, 2

Афиша мероприятий в Киеве 2-3 декабря 2023 года
Афиша мероприятий в Киеве 2-3 декабря 2023 года
kyivpost.com

Спектакль "Украденное счастье" 

Время: 18.00
Где: Театр Золотые ворота Ул. Шелковичная, 7

Спектакль "Безименная звезда" 

Время: 18.00
Где: Национальный театр имени Леси Украинки Ул. Б. Хмельницкого, 5

Спектакль "Трое в лодке, если не считать собаку" 

Время: 18.00
Где: Театр Колесо Андреевский спуск, 8

Афиша мероприятий в Киеве 2-3 декабря 2023 года
Афиша мероприятий в Киеве 2-3 декабря 2023 года
kyivpost.com

Премьера мюзикла "Кабаре" 

Время: 18.00
Где: Молодой театр Ул. Прорезная, 17

Музыка и вино 

Время: 19.00
Где: Галерея Моди Ул. М. Житомирская, 17

Tribute "QUEEN" band "ROCK YOU!" 

Время: 19.00
Где: Docker-G Pub Ул. Набережно-Крещатицкая, 15

Афиша мероприятий в Киеве 2-3 декабря 2023 года
Афиша мероприятий в Киеве 2-3 декабря 2023 года
kyivpost.com

Монатик 

Время: 19.00
Где: Osocor restaurant Ул. Виноградная, 2

Стендап на гвоздях

Время: 19.00
Где: Underground standup club Ул. Золотоворотская, 15

Gogol Media.  Ридли Скотт 

Время: 17.00
Где: Coworking Platforma Leonardo

Афиша мероприятий в Киеве 2-3 декабря 2023 года
Афиша мероприятий в Киеве 2-3 декабря 2023 года
kyivpost.com

Стендап 8х8

Время: 16.00-19.00
Где: Бочка Pub Ул. Крещатик, 19

10 комиков

Время: 19.30
Где: Бочка Pub Ул. Крещатик, 19

Афиша мероприятий в Киеве 2-3 декабря 2023 года
Афиша мероприятий в Киеве 2-3 декабря 2023 года
kyivpost.com

Афиша мероприятий на 3 декабря в Киеве:

Свидание «speed dating»

Время: 12.00
Где: Ресторан «Gustoso»

Спектакль «Море… Ночь… Свечи…»

Время: 14.00
Где: Театр Драмы и Комедии Броварской проспект, 25

«Пьяццолла  и танго» 

Время: 17.00
Где: Национальная филармония Украины Владимирский спуск, 2

Афиша мероприятий в Киеве 2-3 декабря 2023 года
Афиша мероприятий в Киеве 2-3 декабря 2023 года
kyivpost.com

Премьера мюзикла "Кабаре" 

Время: 18.00
Где: Молодой театр Ул. Прорезная, 17

Балет "Мадам Бровары" 

Время: 17.00
Где: Национальная опера Украины им. Т. Г. Шевченко Ул. Владимирская, 50

Романтические встречи 

Время: 18.00
Где: Галерея Моди Ул. М. Житомирская, 17

Афиша мероприятий в Киеве 2-3 декабря 2023 года
Афиша мероприятий в Киеве 2-3 декабря 2023 года
kyivpost.com

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