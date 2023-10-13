Куда пойти на выходные 14-15 октября 2023 года: афиша мероприятий
Где отдохнуть в Киеве: концерты, премьеры в кинотеатрах, выставки.
В октябре будет немало событий, как и в эти выходные. Чтобы узнать об этом больше, предлагаем прочитать эту статью. В ней мы расскажем, как спланировать свой досуг на эти выходные в столице заранее. Также мы предлагаем изучить афишу мероприятий, с помощью которой вы сможете решить, куда пойти в Киеве и что посмотреть в Киеве 14-15 октября.
На этих выходных 14-15 октября афиша мероприятий в Киеве богата на развлечения, спектакли, концерты и выставки. Поэтому мы спешим поднести вам последние новости Киева и показать, где отдохнуть в столице с друзьями или семьей на выходных 14-15 октября 2023 года.
Киноафиша на выходные 14-15 октября 2023
Читай также: Что посмотреть в кино: премьеры недели 12-18 октября 2023 годаНа этих выходных в кинотеатрах Украины покажут семь премьер и фильмы, которые вышли в прокат ранее. Среди них есть киевский кинофестиваль — Киевская Неделя Критики, украинский фильм, комедии, драмы, фильм ужасов, документальный и боевик.
Список фильмов, которые покажут в кинотеатрах Киева 14-15 октября:
- Путь поколений (премьера недели)
- Дом с привидениями (премьера недели)
- Портрет королевы (премьера недели)
- Мстительный учитель (премьера недели)
- Безумные деньги (премьера недели)
- Фрилансер (премьера недели)
- Киевская Неделя Критики
- Щенячий патруль: Мегакино
- Экзорцист: Верянин
- Город потерянных детей
- Большая Прогулка
- Дни польского кино
- Пила X
- Ноль калорий
- Создатель
- Волк. Страха нет
- Реалити
- Космоголовый
- Странная парочка
- Евродонбас
- Неудержимые 4
- Клык
- После. Навсегда
- Призраки в Венеции
- Монахиня II
- Праведник 3: последняя глава
- Залечь на дно в Брюгге
- Мармадюк
- 20 дней в Мариуполе
- Довбуш
- Гран Туризмо
- Барби
- Оппенгеймер
- Миссия невыполнима: Расплата. Часть 1
- Стихии
- Экзорцист Ватикана
- Мавка. Лесная песня
- Создатель (2020)
- Зоотрополис (Зверополис) (2016)
Как провести выходные в Киеве
Афиша мероприятий на 14 октября в Киеве:
Кулинарный мастер-класс от шефа Oxota na Ovets: завтраки
Время: 11.00
Где: Ресторан «Oxota na Ovets»
Киевский квартет саксофонистов
Время: 15.00
Где: Национальная филармония Украины Владимирский спуск, 2
KRUTЬ на UYAVA
Время: 16.00
Где: Арт- пространство UYAVA (ВДНХ)
Спектакль "Хостел 24/7"
Время: 18.00
Где: Национальный театр имени Леси Украинки Ул. Б. Хмельницкого, 5
Спектакль "Опасные мы" Возраст 16+
Время: 18.00
Где: Театр на Печерске Ул. Немировича-Данченко, 5
Благотворительный концерт в поддержку ВСУ
Время: 17.30
Где: Октябрьский дворец Аллея Героев Небесной Сотни, 1
Спектакль "Идеальная пара"
Время: 18.00
Где: Театр Драмы и Комедии Броварской проспект, 25
Спектакль "Тигроловы"
Время: 18.00
Где: Театр Опереты ул. Б. Васильковская, 57/3
Группа Rising. Авторский сет и Holy Dio Tribute
Время: 18.00
Где: Barbeer
Субботний стендап
Время: 19.00
Где: Doska Bar Ул. Прорезная, 21
Субботний стендап
Время: 19.00
Где: Бочка Pub Ул. Крещатик, 19
Наони Оркестра. Музыка Несокрушимых
Время: 19.00
Где: Дом культуры НТУУ КПИ
Афиша мероприятий на 15 октября в Киеве:
Чайная церемония
Время: 10.00
Где: Ресторан Охота на овец
«Известный и неизвестный Вивальди»
Время: 15.00
Где: Национальная филармония Украины Владимирский спуск, 2
Спектакль "Упс!.. Я пришел!"
Время: 16.00
Где: Театр на Михайловский Ул. Михайловская, 24
Спектакль "Призрак замка Кентервиль"
Время: 17.00
Где: Театр Юного Зрителя Ул. Липская, 15/3
Спектакль "7 разгневанных джентльменов"
Время: 18.00
Где: Театр Актер Ул. Б. Житомирская, 40
Спектакль "Моменты"
Время: 18.00
Где: Театр Драмы и Комедии Броварской проспект, 25
Спектакль "Ночь волков"
Время: 18.00
Где: Национальный Центр Театрального Искусства им. Леся Курбаса
Спектакль "У домашнего очага"
Время: 18.00
Где: Национальный театр имени Леси Украинки Ул. Б. Хмельницкого, 5
Спектакль "Ты-мои желания"
Время: 18.00
Где: Арт-Братислава Ул. Архипенко, 5
«От Баха до Гальяно»
Время: 18.00
Где: Национальная филармония Украины Владимирский спуск, 2
Подпольный стендап
Время: 18.30
Где: Underground standup club Ул. Золотоворотская, 15
Стендап Движение
Время: 19.00
Где: Dorothy Pub Ул. Б. Васильковская, 43/16
Концерт "Так надо!"
Время: 19.00
Где: Докер паб Ул. Богатырская, 25
Вечер юмора
Время: 19.00
Где: Dorothy Pub Ул. Б. Васильковская, 43/16
¡VAMOS A BAILAR!: Сальса, меренге, бачата
Время: 19.00
Где: Карибиан клуб Ул. С. Петлюры, 4
Почти интеллектуальное шоу
Время: 19.00
Где: Underground standup club Ул. Золотоворотская, 15
Стендап 4К
Время: 19.00
Где: Бочка Pub Ул. Крещатик, 19
Tribute Rammstein - Mystery Gate
Время: 19.00
Где: Docker-G Pub Ул. Набережно-Крещатицкая, 15