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Куда пойти на выходные 14-15 октября 2023 года: афиша мероприятий

Где отдохнуть в Киеве: концерты, премьеры в кинотеатрах, выставки.

Автор: Сайко Леся
Куда пойти на выходные 14-15 октября 2023 года: афиша мероприятий
Куда пойти на выходные 14-15 октября 2023 года: афиша мероприятий
коллаж/kyivpost.com

В октябре будет немало событий, как и в эти выходные. Чтобы узнать об этом больше, предлагаем прочитать эту статью. В ней мы расскажем, как спланировать свой досуг на эти выходные в столице заранее. Также мы предлагаем изучить афишу мероприятий, с помощью которой вы сможете решить, куда пойти в Киеве и что посмотреть в Киеве 14-15 октября. 

На этих выходных 14-15 октября афиша мероприятий в Киеве богата на развлечения, спектакли, концерты и выставки. Поэтому мы спешим поднести вам последние новости Киева и показать, где отдохнуть в столице с друзьями или семьей на выходных 14-15 октября 2023 года.

Киноафиша на выходные 14-15 октября 2023

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На этих выходных в кинотеатрах Украины покажут семь премьер и фильмы, которые вышли в прокат ранее. Среди них есть киевский кинофестиваль — Киевская Неделя Критики, украинский фильм, комедии, драмы, фильм ужасов, документальный и боевик. 

Список фильмов, которые покажут в кинотеатрах Киева 14-15 октября:

  • Путь поколений (премьера недели) 
  • Дом с привидениями (премьера недели) 
  • Портрет королевы (премьера недели) 
  • Мстительный учитель (премьера недели) 
  • Безумные деньги (премьера недели) 
  • Фрилансер (премьера недели) 
  • Киевская Неделя Критики 
  • Щенячий патруль: Мегакино 
  • Экзорцист: Верянин
  • Город потерянных детей
  • Большая Прогулка
  • Дни польского кино
  • Пила X 
  • Ноль калорий
  • Создатель 
  • Волк. Страха нет
  • Реалити 
  • Космоголовый 
  • Странная парочка 
  • Евродонбас 
  • Неудержимые 4 
  • Клык 
  • После. Навсегда  
  • Призраки в Венеции 
  • Монахиня II 
  • Праведник 3: последняя глава 
  • Залечь на дно в Брюгге
  • Мармадюк
  • 20 дней в Мариуполе
  • Довбуш
  • Гран Туризмо
  • Барби
  • Оппенгеймер 
  • Миссия невыполнима: Расплата. Часть 1 
  • Стихии
  • Экзорцист Ватикана
  • Мавка. Лесная песня
  • Создатель (2020) 
  • Зоотрополис (Зверополис) (2016)

Как провести выходные в Киеве

Афиша мероприятий на 14 октября в Киеве:

Кулинарный мастер-класс от шефа Oxota na Ovets: завтраки

Время: 11.00
Где: Ресторан «Oxota na Ovets»

Киевский квартет саксофонистов

Время: 15.00
Где: Национальная филармония Украины Владимирский спуск, 2

KRUTЬ на UYAVA

Время: 16.00
Где: Арт- пространство UYAVA (ВДНХ)

Афиша мероприятий в Киеве 14-15 октября 2023 года
Афиша мероприятий в Киеве 14-15 октября 2023 года
kyivpost.com

Спектакль "Хостел 24/7"

Время: 18.00
Где: Национальный театр имени Леси Украинки Ул. Б. Хмельницкого, 5

Спектакль "Опасные мы" Возраст 16+ 

Время: 18.00
Где: Театр на Печерске Ул. Немировича-Данченко, 5

Благотворительный концерт в поддержку ВСУ

Время: 17.30
Где: Октябрьский дворец Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Афиша мероприятий в Киеве 14-15 октября 2023 года
Афиша мероприятий в Киеве 14-15 октября 2023 года
kyivpost.com

Спектакль "Идеальная пара" 

Время: 18.00
Где: Театр Драмы и Комедии Броварской проспект, 25

Спектакль "Тигроловы"

Время: 18.00
Где: Театр Опереты ул. Б. Васильковская, 57/3

Группа Rising.  Авторский сет и Holy Dio Tribute

Время: 18.00
Где: Barbeer

Афиша мероприятий в Киеве 14-15 октября 2023 года
Афиша мероприятий в Киеве 14-15 октября 2023 года
kyivpost.com

Субботний стендап 

Время: 19.00
Где: Doska Bar Ул. Прорезная, 21

Субботний стендап 

Время: 19.00
Где: Бочка Pub Ул. Крещатик, 19

Наони Оркестра. Музыка Несокрушимых 

Время: 19.00
Где: Дом культуры НТУУ КПИ

Афиша мероприятий в Киеве 14-15 октября 2023 года
Афиша мероприятий в Киеве 14-15 октября 2023 года
kyivpost.com

Афиша мероприятий на 15 октября в Киеве:

Чайная церемония

Время: 10.00
Где: Ресторан Охота на овец

«Известный и неизвестный Вивальди» 

Время: 15.00
Где: Национальная филармония Украины Владимирский спуск, 2

Спектакль "Упс!.. Я пришел!" 

Время: 16.00
Где: Театр на Михайловский Ул. Михайловская, 24

Афиша мероприятий в Киеве 14-15 октября 2023 года
Афиша мероприятий в Киеве 14-15 октября 2023 года
kyivpost.com

Спектакль "Призрак замка Кентервиль" 

Время: 17.00
Где: Театр Юного Зрителя Ул. Липская, 15/3

Спектакль "7 разгневанных джентльменов" 

Время: 18.00
Где: Театр Актер Ул. Б. Житомирская, 40

Спектакль "Моменты" 

Время: 18.00
Где: Театр Драмы и Комедии Броварской проспект, 25

Афиша мероприятий в Киеве 14-15 октября 2023 года
Афиша мероприятий в Киеве 14-15 октября 2023 года
kyivpost.com

Спектакль "Ночь волков"

Время: 18.00
Где: Национальный Центр Театрального Искусства им. Леся Курбаса

Спектакль "У домашнего очага"

Время: 18.00
Где: Национальный театр имени Леси Украинки Ул. Б. Хмельницкого, 5

Спектакль "Ты-мои желания" 

Время: 18.00
Где: Арт-Братислава Ул. Архипенко, 5

Афиша мероприятий в Киеве 14-15 октября 2023 года
Афиша мероприятий в Киеве 14-15 октября 2023 года
kyivpost.com

«От Баха до Гальяно»

Время: 18.00
Где: Национальная филармония Украины Владимирский спуск, 2

Подпольный стендап 

Время: 18.30
Где: Underground standup club Ул. Золотоворотская, 15

Стендап Движение 

Время: 19.00
Где: Dorothy Pub Ул. Б. Васильковская, 43/16

Афиша мероприятий в Киеве 14-15 октября 2023 года
Афиша мероприятий в Киеве 14-15 октября 2023 года
kyivpost.com

Концерт "Так надо!" 

Время: 19.00
Где: Докер паб Ул. Богатырская, 25

Вечер юмора 

Время: 19.00
Где: Dorothy Pub Ул. Б. Васильковская, 43/16

¡VAMOS A BAILAR!: Сальса, меренге, бачата

Время: 19.00
Где: Карибиан клуб Ул. С. Петлюры, 4

Афиша мероприятий в Киеве 14-15 октября 2023 года
Афиша мероприятий в Киеве 14-15 октября 2023 года
kyivpost.com

Почти интеллектуальное шоу 

Время: 19.00
Где: Underground standup club Ул. Золотоворотская, 15

Стендап 4К 

Время: 19.00
Где: Бочка Pub Ул. Крещатик, 19

Tribute Rammstein - Mystery Gate 

Время: 19.00
Где: Docker-G Pub Ул. Набережно-Крещатицкая, 15

Афиша мероприятий в Киеве 14-15 октября 2023 года
Афиша мероприятий в Киеве 14-15 октября 2023 года
kyivpost.com

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