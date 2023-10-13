Где отдохнуть в Киеве: концерты, премьеры в кинотеатрах, выставки.

Автор: Сайко Леся

Куда пойти на выходные 14-15 октября 2023 года: афиша мероприятий

В октябре будет немало событий, как и в эти выходные. Чтобы узнать об этом больше, предлагаем прочитать эту статью. В ней мы расскажем, как спланировать свой досуг на эти выходные в столице заранее. Также мы предлагаем изучить афишу мероприятий, с помощью которой вы сможете решить, куда пойти в Киеве и что посмотреть в Киеве 14-15 октября.

На этих выходных 14-15 октября афиша мероприятий в Киеве богата на развлечения, спектакли, концерты и выставки. Поэтому мы спешим поднести вам последние новости Киева и показать, где отдохнуть в столице с друзьями или семьей на выходных 14-15 октября 2023 года.

Киноафиша на выходные 14-15 октября 2023

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На этих выходных в кинотеатрах Украины покажут семь премьер и фильмы, которые вышли в прокат ранее. Среди них есть киевский кинофестиваль — Киевская Неделя Критики, украинский фильм, комедии, драмы, фильм ужасов, документальный и боевик.

Список фильмов, которые покажут в кинотеатрах Киева 14-15 октября:

Путь поколений (премьера недели)

Дом с привидениями (премьера недели)

Портрет королевы (премьера недели)

Мстительный учитель (премьера недели)

Безумные деньги (премьера недели)

Фрилансер (премьера недели)

Киевская Неделя Критики

Щенячий патруль: Мегакино

Экзорцист: Верянин

Город потерянных детей

Большая Прогулка

Дни польского кино

Пила X

Ноль калорий

Создатель

Волк. Страха нет

Реалити

Космоголовый

Странная парочка

Евродонбас

Неудержимые 4

Клык

После. Навсегда

Призраки в Венеции

Монахиня II

Праведник 3: последняя глава

Залечь на дно в Брюгге

Мармадюк

20 дней в Мариуполе

Довбуш

Гран Туризмо

Барби

Оппенгеймер

Миссия невыполнима: Расплата. Часть 1

Стихии

Экзорцист Ватикана

Мавка. Лесная песня

Создатель (2020)

Зоотрополис (Зверополис) (2016)

Как провести выходные в Киеве

Афиша мероприятий на 14 октября в Киеве:

Кулинарный мастер-класс от шефа Oxota na Ovets: завтраки

Время: 11.00

Где: Ресторан «Oxota na Ovets»

Киевский квартет саксофонистов

Время: 15.00

Где: Национальная филармония Украины Владимирский спуск, 2

KRUTЬ на UYAVA

Время: 16.00

Где: Арт- пространство UYAVA (ВДНХ)

Афиша мероприятий в Киеве 14-15 октября 2023 года kyivpost.com

Спектакль "Хостел 24/7"

Время: 18.00

Где: Национальный театр имени Леси Украинки Ул. Б. Хмельницкого, 5

Спектакль "Опасные мы" Возраст 16+

Время: 18.00

Где: Театр на Печерске Ул. Немировича-Данченко, 5

Благотворительный концерт в поддержку ВСУ

Время: 17.30

Где: Октябрьский дворец Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Афиша мероприятий в Киеве 14-15 октября 2023 года kyivpost.com

Спектакль "Идеальная пара"

Время: 18.00

Где: Театр Драмы и Комедии Броварской проспект, 25

Спектакль "Тигроловы"

Время: 18.00

Где: Театр Опереты ул. Б. Васильковская, 57/3

Группа Rising. Авторский сет и Holy Dio Tribute

Время: 18.00

Где: Barbeer

Афиша мероприятий в Киеве 14-15 октября 2023 года kyivpost.com

Субботний стендап

Время: 19.00

Где: Doska Bar Ул. Прорезная, 21

Субботний стендап

Время: 19.00

Где: Бочка Pub Ул. Крещатик, 19

Наони Оркестра. Музыка Несокрушимых

Время: 19.00

Где: Дом культуры НТУУ КПИ

Афиша мероприятий в Киеве 14-15 октября 2023 года kyivpost.com

Афиша мероприятий на 15 октября в Киеве:

Чайная церемония

Время: 10.00

Где: Ресторан Охота на овец

«Известный и неизвестный Вивальди»

Время: 15.00

Где: Национальная филармония Украины Владимирский спуск, 2

Спектакль "Упс!.. Я пришел!"

Время: 16.00

Где: Театр на Михайловский Ул. Михайловская, 24

Афиша мероприятий в Киеве 14-15 октября 2023 года kyivpost.com

Спектакль "Призрак замка Кентервиль"

Время: 17.00

Где: Театр Юного Зрителя Ул. Липская, 15/3

Спектакль "7 разгневанных джентльменов"

Время: 18.00

Где: Театр Актер Ул. Б. Житомирская, 40

Спектакль "Моменты"

Время: 18.00

Где: Театр Драмы и Комедии Броварской проспект, 25

Афиша мероприятий в Киеве 14-15 октября 2023 года kyivpost.com

Спектакль "Ночь волков"

Время: 18.00

Где: Национальный Центр Театрального Искусства им. Леся Курбаса

Спектакль "У домашнего очага"

Время: 18.00

Где: Национальный театр имени Леси Украинки Ул. Б. Хмельницкого, 5

Спектакль "Ты-мои желания"

Время: 18.00

Где: Арт-Братислава Ул. Архипенко, 5

Афиша мероприятий в Киеве 14-15 октября 2023 года kyivpost.com

«От Баха до Гальяно»

Время: 18.00

Где: Национальная филармония Украины Владимирский спуск, 2

Подпольный стендап

Время: 18.30

Где: Underground standup club Ул. Золотоворотская, 15

Стендап Движение

Время: 19.00

Где: Dorothy Pub Ул. Б. Васильковская, 43/16

Афиша мероприятий в Киеве 14-15 октября 2023 года kyivpost.com

Концерт "Так надо!"

Время: 19.00

Где: Докер паб Ул. Богатырская, 25

Вечер юмора

Время: 19.00

Где: Dorothy Pub Ул. Б. Васильковская, 43/16

¡VAMOS A BAILAR!: Сальса, меренге, бачата

Время: 19.00

Где: Карибиан клуб Ул. С. Петлюры, 4

Афиша мероприятий в Киеве 14-15 октября 2023 года kyivpost.com

Почти интеллектуальное шоу

Время: 19.00

Где: Underground standup club Ул. Золотоворотская, 15

Стендап 4К

Время: 19.00

Где: Бочка Pub Ул. Крещатик, 19

Tribute Rammstein - Mystery Gate

Время: 19.00

Где: Docker-G Pub Ул. Набережно-Крещатицкая, 15