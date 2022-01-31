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Ярмарки в Киеве с 31 января по 6 февраля - где дешево скупиться

Продуктовые и сезонные ярмарки в Киеве пройдут с 31 января по 6 февраля. Список адресов далее в материале.

Автор: Шапарь Анастасия
Ярмарки в Киеве с 31 января по 6 февраля - где дешево скупиться
Продуктовые ярмарки пройдут в Киеве 1-8 февраля.
pinterest.com/Наталия Попова

На протяжении всей недели, с 31 января по 6 февраля, в Киеве будут проходить традиционные и сезонные сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщает Департамент промышленности и развития предпринимательства. 

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Сезонные ярмарки пройдут с 1 по 6 февраля, а традиционные - на выходных, 5-6 февраля.

Продуктовые и сезонные ярмарки в Киеве 1 февраля:

  • В Голосеевском районе - просп. Науки, 88.
  • В Дарницком районе - ул. Евгения Харченко, 41-47.
  • В Днепровском районе - ул. Ивана Никитенко, 21-27.
  • В Оболонском районе - ул. Марка Вовчка, 21.
  • В Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5.
  • В Шевченковском районе - ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, межулочный проезд возле сквера в границах ул. Олеся Гончара, 65-А и ул. Богдана Хмельницкого, 94.

Продуктовые и сезонные ярмарки в Киеве 2 февраля:

  • В Голосеевском районе - Стратегическое шоссе, проспект. Валерия Лобановского, 196-198/22.
  • В Дарницком районе - ул. Анны Ахматовой, 31.
  • В Днепровском районе - проспект Соборности, 2-10.
  • В Оболонском районе - ул. Марка Вовчка, 21.
  • В Печерском районе - ул. Большая Васильковская.
  • В Святошинском районе - ул. Подлесная, 8.
  • В Подольском районе - проспект Правды, 5-11.

Продуктовые и сезонные ярмарки в Киеве 3 февраля:

  • В Голосеевском районе - ул. Ломоносова (возле ул. Стельмаха и Маричанской), ул. Саксаганского, 69-75.
  • В Дарницком районе - ул. Евгения Харченко, 41-47.
  • В Днепровском районе - бульвар Перова, 8-10.
  • В Оболонском районе - ул. Марка Вовчка, 21.
  • В Печерском районе - ул. Генерала Алмазова, 6-8.
  • В Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5.
  • В Подольском районе - ул. Юркивская (возле ул. Туривской и Межгорской)

Продуктовые и сезонные ярмарки в Киеве 4 февраля:

  • В Голосеевском районе - проспект Голосеевский, 116, проспект Академика Глушкова, 25-53.
  • В Дарницком районе - ул. Анны Ахматовой, 31.
  • В Деснянском районе - ул. Академика Курчатова (возле ул. Милютенко и Братиславской).
  • В Днепровском районе - ул. Гродненская, 1/35-17А, ул. Алматинская, 64-74.
  • В Оболонском районе - ул. Марка Вовчка, 21.
  • В Печерском районе - проулок Виноградный, 4-6, пересечение улиц Первомайского и Мечникова.
  • В Святошинском районе - ул. Подлесная, 8.
  • В Соломенском районе - ул. Пилипа Козицкого, проулок Ковальский.
  • В Шевченковском районе - ул. Рижская, 1, ул. Ружинская, 16-18, ул. Деревлянская, 16-20, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, межулочный проезд возле сквера возле ул. Гончара, 65-А и ул. Хмельницкого, 94.

Продуктовые и сезонные ярмарки в Киеве 5 февраля:

  • В Голосеевском районе - ул. Голосеевская, 4-10, ул. Паньковская.
  • В Дарницком районе - ул. Ревуцкого.
  • В Деснянском районе - ул. Сержа Лифаря.
  • В Днепровском районе - бульвар Игоря Шамо, 2-12.
  • В Оболонском районе - ул. Марка Вовчка, 21, ул. Петра Калнышевского, 1-5, ул. Иорданская, 1-9.
  • В Печерском районе - ул. Екатерины Белокур.
  • В Подольском районе - проспект Степана Бандеры (возле Куренивского парка).
  • В Святошинском районе - ул. Семашка, 10.
  • В Соломенском районе - ул. Героев Севастополя, 42.
  • В Шевченковском районе - ул. Юрия Глушко, 2-12.

Продуктовые и сезонные ярмарки в Киеве 6 февраля:

  • В Голосеевском районе - ул. Маршала Конева, ул. Метрологическая, 11Б-17/1.
  • В Днепровском районе - ул. Сулеймана Стальского (возле ул. Радужной и Старосельской).
  • В Оболонском районе - ул. Марка Вовчка, 21.
  • В Печерском районе - ул. Джона Маккейна (возле улиц Иоанна Павла II и Чигорина).
  • В Шевченковском районе - ул. Татарская, 32-38.

Ранее мы писали, что будет интересного в Киеве 1-6 февраля. Какие концерты, спектакли и творческие вечера будут на этой неделе в столице, куда можно пойти с парой или детьми - читайте в материале. 

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Теги:
Киев, продуктовые ярмарки, ярмарки в Киеве

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