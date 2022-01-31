Какой церковный праздник 1 февраля и что нельзя делать
Верующие отмечают День памяти преподобного Саввы Сторожевского и преподобного Макария Великого. Какие традиции, обычаи и запреты в этот день.
Во вторник, 1 февраля, христиане чествуют память преподобных Саввы Сторожевского и Макария Великого. В мире отмечается Китайский Новый год, День десерта, День хиджаба, а также Начало недели гармоничных межконфессиональных отношений.
Именины празднуют: Антон, Арсений, Ефим, Макар, Марк, Николай, Петр, Федор.
Какой церковный праздник 1 февраля
Читай также: Какой церковный праздник 31 января и что нельзя делатьПреподобный Савва пришел к преподобному Сергию Радонежскому и принял от него иноческий постриг. Всю жизнь он проводил в строгом воздержании и непрестанном бдении, заботился о соблюдении душевной и телесной чистоты.
Преподобный Сергий пришел на реку Дубенку, куда пригласил великого князя и основал храм Успения Богоматери и общежительный монастырь. Настоятелем нового монастыря преподобный Сергий выбрал преподобного Савву.
Когда Сергий отошел к Богу, то некоторое время обителью управлял его ученик — преподобный Никон. Однако, вскоре преподобный Никон пожелал жить в безмолвии, поэтому игуменство отошло преподобному Савве. Через 6 лет преподобный Савва начал искать безмолвие, поэтому оставил управление обителью, однако остался подвизаться в Троицкой лавре.
Имя преподобного Саввы прославлялось вокруг, как и имя Сторожевской обители. К нему стекались иноки, ища руководства в духовной жизни и монашеских подвигах. Миряне приходили к нему, чтобы попросить наставлений. Однако избегая земной славы, преподобный Савва ушел для подвигов за версту от монастыря и в глубоком овраге ископал себе тесную пещеру, где в уединении и безмолвии, в покаянии молился Господу.
Он достиг глубокой старости и мирно отошел к Господу 16 декабря 1406 года.
Преподобный Макарий родился в семье бесплодных до глубокой старости священника Авраама и его жена Сарры. После нападения на Египет варваров, они переселились вблизи пустыни Нитрийской, где родился Макарий.
Родители его быстро женили, но вскоре он овдовел. После Макарий решил избрать иноческий путь. У него был духовный наставник в лице старца, который помог ему устроить себе келию, научил его плести циновки, чтобы зарабатывать. Через некоторое время местные жители узнали о юном отшельнике и сообщили о нем местному епископу. Тот предложил Макарию трудится у них чтецом в церкви, но преподобный, стремясь к иноческому уединению, ушел и поселился в другом месте.
Когда преподобный Макарий достиг 40 лет, то был посвящен в сан иеромонаха и получил великий дар исцеления: разрушал дьявольские козни. В это время преподобный Макарий был избран настоятелем иноков, живших в Скитской пустыне.
Традиции и обычаи 1 февраля
В народе День прозвали Макаром - весноуказчиком, так как по нему судили о весне: "На Макара капель — в весну раннюю верь".
Также погода на Макара предсказывала погодные условия на весь февраль.
- Если мороз - к жаркому лету.
- Если теплая погода - к дождливой половине лета.
- Нет облаков на небе - к ранней весне.
Что нельзя делать 1 февраля
Нельзя тяжело физически трудиться, чтобы не навлечь в дом беды.
Международный день десерта
День десерта празднуют дважды в год - 12 ноября и 1 февраля. Праздник хоть и неофициальный, но пользуется спросом среди любителей лакомств. Стоит отметить, что десерт - это не всегда сладость, иногда так называют сыр или икру, поэтому праздник можно считать не только для сладкоежек.
Всемирный день хиджаба
1 февраля отмечается День хиджаба по инициативе юной уроженки Республики Бангладеш - Назмы Кхан. Цель Дня: донести до общественности, что ношение хиджаба - не признак принадлежности к какой-то террористической организации или секте, не направлено на социальный протест против традиционной культуры христианских государств. По словам Назмы Кхан, хиджаб подчеркивает право женщины следовать традиционной культуре, не подвергаясь насмешкам и нападкам. Праздник отмечается с 2013 года.
Хиджаб – один из атрибутов женской одежды в мусульманском мире, который стал все чаще встречаться в европейских стран, а также там, где преобладает христианская вера. Отчего появление в обществе женщины в хиджабе часто встречает неоднозначную реакцию.
Хиджаб в переводе с арабского языка означает покров, завеса. По канонам Ислама женщина должна закрывать одеждой все тело. Открытыми остаются лицо, запястья и стопы. Сейчас хиджабом чаще называют большой платок, которым закрывают голову и плечи. С точки зрения мусульман этот предмет женской одежды – это признак чистоты женщины, которая не желает выставлять напоказ свою красоту.
Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений
Читай также: С годом Тигра - лучшие открытки и картинкиВсемирную неделю гармоничных межконфессиональных отношений мировое сообщество отмечает в первую неделю февраля каждого года. Ее учредили 20 октября 2010 года на 34-м пленарном заседании Генеральная ассамблея ООН.
Шаги к межконфессиональной гармонии предпринимаются по всему миру постоянно. ООН преследует цель показать общественности, напомнить всем, что современный мир должен быть против войны и дискриминации. Войны вынуждают многие народы переселяться в другие страны, отчего переселенцы испытывают неравенство.
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