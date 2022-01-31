Какой церковный праздник 1 февраля и что нельзя делать

Верующие отмечают День памяти преподобного Саввы Сторожевского и преподобного Макария Великого. Какие традиции, обычаи и запреты в этот день.

Автор: Шапарь Анастасия

Во вторник, 1 февраля, христиане чествуют память преподобных Саввы Сторожевского и Макария Великого. В мире отмечается Китайский Новый год, День десерта, День хиджаба, а также Начало недели гармоничных межконфессиональных отношений.

Именины празднуют: Антон, Арсений, Ефим, Макар, Марк, Николай, Петр, Федор.

Какой церковный праздник 1 февраля

Читай также: Какой церковный праздник 31 января и что нельзя делать

Преподобный Савва пришел к преподобному Сергию Радонежскому и принял от него иноческий постриг. Всю жизнь он проводил в строгом воздержании и непрестанном бдении, заботился о соблюдении душевной и телесной чистоты.

Преподобный Сергий пришел на реку Дубенку, куда пригласил великого князя и основал храм Успения Богоматери и общежительный монастырь. Настоятелем нового монастыря преподобный Сергий выбрал преподобного Савву.

Преподобный Саввий. azbyka.ru

Когда Сергий отошел к Богу, то некоторое время обителью управлял его ученик — преподобный Никон. Однако, вскоре преподобный Никон пожелал жить в безмолвии, поэтому игуменство отошло преподобному Савве. Через 6 лет преподобный Савва начал искать безмолвие, поэтому оставил управление обителью, однако остался подвизаться в Троицкой лавре.

Имя преподобного Саввы прославлялось вокруг, как и имя Сторожевской обители. К нему стекались иноки, ища руководства в духовной жизни и монашеских подвигах. Миряне приходили к нему, чтобы попросить наставлений. Однако избегая земной славы, преподобный Савва ушел для подвигов за версту от монастыря и в глубоком овраге ископал себе тесную пещеру, где в уединении и безмолвии, в покаянии молился Господу.

Он достиг глубокой старости и мирно отошел к Господу 16 декабря 1406 года.

Преподобный Макарий родился в семье бесплодных до глубокой старости священника Авраама и его жена Сарры. После нападения на Египет варваров, они переселились вблизи пустыни Нитрийской, где родился Макарий.

Преподобный Макарий Великий. azbyka.ru

Родители его быстро женили, но вскоре он овдовел. После Макарий решил избрать иноческий путь. У него был духовный наставник в лице старца, который помог ему устроить себе келию, научил его плести циновки, чтобы зарабатывать. Через некоторое время местные жители узнали о юном отшельнике и сообщили о нем местному епископу. Тот предложил Макарию трудится у них чтецом в церкви, но преподобный, стремясь к иноческому уединению, ушел и поселился в другом месте.

Когда преподобный Макарий достиг 40 лет, то был посвящен в сан иеромонаха и получил великий дар исцеления: разрушал дьявольские козни. В это время преподобный Макарий был избран настоятелем иноков, живших в Скитской пустыне.

Традиции и обычаи 1 февраля

В народе День прозвали Макаром - весноуказчиком, так как по нему судили о весне: "На Макара капель — в весну раннюю верь".

Также погода на Макара предсказывала погодные условия на весь февраль.

Если мороз - к жаркому лету.

Если теплая погода - к дождливой половине лета.

Нет облаков на небе - к ранней весне.

Что нельзя делать 1 февраля

Нельзя тяжело физически трудиться, чтобы не навлечь в дом беды.

Международный день десерта

День десерта празднуют дважды в год - 12 ноября и 1 февраля. Праздник хоть и неофициальный, но пользуется спросом среди любителей лакомств. Стоит отметить, что десерт - это не всегда сладость, иногда так называют сыр или икру, поэтому праздник можно считать не только для сладкоежек.

День десерта отмечают дважды в году. depositphotos.com

Всемирный день хиджаба

1 февраля отмечается День хиджаба по инициативе юной уроженки Республики Бангладеш - Назмы Кхан. Цель Дня: донести до общественности, что ношение хиджаба - не признак принадлежности к какой-то террористической организации или секте, не направлено на социальный протест против традиционной культуры христианских государств. По словам Назмы Кхан, хиджаб подчеркивает право женщины следовать традиционной культуре, не подвергаясь насмешкам и нападкам. Праздник отмечается с 2013 года.

Хиджаб вызывает неоднозначную реакцию в странах с христианским устроем. depositphotos.com

Хиджаб – один из атрибутов женской одежды в мусульманском мире, который стал все чаще встречаться в европейских стран, а также там, где преобладает христианская вера. Отчего появление в обществе женщины в хиджабе часто встречает неоднозначную реакцию.

Хиджаб в переводе с арабского языка означает покров, завеса. По канонам Ислама женщина должна закрывать одеждой все тело. Открытыми остаются лицо, запястья и стопы. Сейчас хиджабом чаще называют большой платок, которым закрывают голову и плечи. С точки зрения мусульман этот предмет женской одежды – это признак чистоты женщины, которая не желает выставлять напоказ свою красоту.

Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений

Читай также: С годом Тигра - лучшие открытки и картинки

Всемирную неделю гармоничных межконфессиональных отношений мировое сообщество отмечает в первую неделю февраля каждого года. Ее учредили 20 октября 2010 года на 34-м пленарном заседании Генеральная ассамблея ООН.

В обществе важно поддерживать дружбу и равное отношения ко всем национальностям. depositphotos.com

Шаги к межконфессиональной гармонии предпринимаются по всему миру постоянно. ООН преследует цель показать общественности, напомнить всем, что современный мир должен быть против войны и дискриминации. Войны вынуждают многие народы переселяться в другие страны, отчего переселенцы испытывают неравенство.

Ранее мы писалио Китайском Новом годе 2022. Какие традиции, обычаи существуют у жителей Поднебесной, почему ежегодно дата празднования меняется и какой год будут встречать в Китае - в материале.