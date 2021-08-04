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В Киеве появилась новая мини-скульптура в рамках проекта "Ищи"

Национальный музей истории Украины – место, где ее можно рассмотреть.

Автор: Дмитрий Сыч
В Киеве появилась новая мини-скульптура в рамках проекта "Ищи"
За две гривны в старину можно было купить лошадь
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Проект "Ищи" (укр. – "Шукай") обзавелся еще одной скульптуркой. 31-е бронзовое произведение посвящено киевской гривне. Установлено оно по адресу улица Владимирская, 2, на фасаде Национального музея истории Украины. Это – слиток в форме ромбовидного шестиугольника. Именно такой виднеется на логотипе Национального банка Украины, сообщается на фейсбук-странице проекта.

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В древнем Киеве гривны отливали из серебра, их вес составлял 160 граммов. Данными деньгами пользовались в так называемый безмонетный период почти тысячу лет назад.

"За две гривны можно было купить лошадь. Это была настолько надежная валюта, что богатые люди накапливали в ней свой капитал. И отсюда примета: когда найдете нашу скульптурку, потрите ее на финансовую удачу", – рассказала Юлия Бевзенко, автора проекта "Ищи".

facebook shukay.kyiv

Крупнейшая в Украине коллекция гривен киевского типа сохраняется в Национальном музее истории Украины.

"Гривневые слитки – это были фактически первые деньги, которые ходили на территории Украины. И поэтому в их честь названа современная национальная валюта. Первым этот вопрос поднял Михаил Грушевский. Он был историком. И когда создавали УНР, деньги он предложил назвать гривнами", – отметила Зинаида Зразюк, заведующая сектором нумизматики Национального музея истории Украины.

facebook shukay.kyiv

Каждый слиток киевской гривны оригинален. Формочки для них были одноразовыми. Главной задачей мастера было сохранить форму и стандартный вес. Гривна проекту "Ищи" изготовлена подобным методом, как оригиналы.

"Я так отливаю сейчас все наши скульптурки. Восковую модель погружаю в жидкую керамику, делаю таких 8 слоев. Все это сохнет 3-4 дня. После этого воск выплавляется из формы и на его место заливается металл (в нашем случае это –  бронза)", – разъяснил скульптор проекта Юрий Белявский.

facebook shukay.kyiv

facebook shukay.kyiv

Бронзовая гривна вошла в серию мини-скульптурок "Ищи", посвященных символам Киева. Их сейчас уже 31:

  • миниатюрная котлета по-киевски
  • киевский каштан
  • золота туфелька Сержа Лифаря
  • вертолет Сикорского
  • велосипедист
  • киевское сухое варенье
  • киевский слоник и другие

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Ранее сообщалось о том, что в Киеве впервые за три десятилетия проводится реконструкция улицы Андреевской.

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