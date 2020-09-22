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Продуктовые ярмарки в Киеве 22-27 сентября: Адреса

Информацию предоставил Департамент промышленности и развития предпринимательства.

Продуктовые ярмарки в Киеве 22-27 сентября: Адреса
На этой неделе продуктовые ярмарки состоятся в нескольких районах столицы

Диетологи рекомендуют покупать продукты в соответствии с сезоном. Очередная возможность последовать этой рекомендации у жителей и гостей столицы будет с 22 по 27 сентября. В эти даты в разных районах столицы пройдут ярмарки, рассчитанные на продажу сельхозпродукции. Расписание сезонных торгов с учетом точных адресов опубликовали на официальном портале Киева. 

Продуктовые ярмарки в Киеве 22 сентября

• Ул. Ивана Микитенко, 21-27 (Днепровский район). 
• Ул. Александра Архипенко, 6 (Оболонский район). 
•Ул. Юрковская, 25 (Подольский район). 
• Ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина (Святошинский район). 
• Ул. Багговутовская, 1 (Шевченковский район). 

Продуктовые ярмарки в Киеве 23 сентября

• Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевской) Голосеевский район). 
•Ул. Соборности, 2-20 (Днепровский район). 
• Ул. Александра Архипенко, 6 (Оболонский район). 
• Ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака) Печерский район). 
• Ул. Правды, 5-11 (Подольский район). 
• Ул. Подлесная, 8 (Святошинский район). 

Продуктовые ярмарки в Киеве 24 сентября

• Ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской) Голосеевский район). 
• Б-р Перова, 8-10, ул. Романа Шухевича, 12-А (Днепровский район). 
• Ул. Александра Архипенко, 6 (Оболонский район). 
• Ул. Генерала Алмазова, 6 (Печерский район). 
• Ул. Юрковская, 25 (Подольский район). 
• Ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина (Святошинский район). 
• Ул. Багговутовская, 1 (Шевченковский район). 

Продуктовые ярмарки в Киеве 25 сентября

• Просп. Голосеевский, 116, просп. Академика Глушкова, 25-53 (Голосеевский район). 
• Ул. Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Кубанской Украины) Деснянский район). 
• Ул. Гродненская, 1 / 35-17-А, ул. Алматинская, 64-74 (Днепровском район). 
• Просп. Оболонский, 15-21, ул. Александра Архипенко, 6 (Оболонский район). 
• Пров. Виноградный, 4-6, пересечение улиц Леонида Первомайского и Мечникова (Печерскмй район). 
•Ул. Подлесная, 8 (Святошинский район). 
• Ул. Образования (в пределах ул. Вузовской и Максима Кривоноса), пер. Ковальский (в пределах улиц Металлистов и Смоленской) Соломенский район). 
• Ул. Рижская, 1, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Деревлянская, 16-20, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, межуличный проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и ул. Богдана Хмельницкого, 94 (Шевченковский район). 

Продуктовые ярмарки в Киеве 26 сентября

• Ул. Александра Архипенко, 6, ул. Иорданская 1-9 (Оболонском район). 

Продуктовые ярмарки в Киеве 27 сентября

• Ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской) Днепровский район). 
• Ул. Александра Архипенко, 6 (Оболонском район). 
• Ул. Семашко, 10 (Святошинский район). 

Напомним, что по нынешним эпидемиологическим нормам посещать ярмарки требуют в масках и с учетом социальной дистанции.

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Теги:
Киев, ярмарки, продуктовые ярмарки

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