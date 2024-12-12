Селена Гомес помолвлена – как выглядит ее кольцо от избранника

Исполнительница Calm Down услышала предложение на пикнике.

Американская певица и актриса Селена Гомес сообщила о своей помолвке с продюсером Бенни Бланко спустя полтора года отношений. Звезда поделилась радостной новостью в инстаграме, опубликовав фото обручального кольца. В подписи к снимкам Селена отметила: "Вечность начинается сейчас".

Судя по одному из кадров, предложение прозвучало на пикнике.

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На фотографиях артистка выглядит счастливой. Ее кольцо с крупным камнем привлекло внимание поклонников. За несколько часов после публикации с постом ознакомилось свыше 7 миллионов пользователей.

instagram selenagomez

instagram selenagomez

instagram selenagomez

instagram selenagomez

Свои отношения с Бланко Гомес официально подтвердила в декабре прошлого год. К тому моменту они уже встречались полгода.

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Слухи о помолвке пары начали циркулировать еще летом. Селена активно подогревала интерес публики. Теперь информация подтвердилась, и поклонники ожидают новостей о дате свадьбы.

Ранее сообщалось, что Константин Грубич показал свою супругу и поздравил ее по случаю 30-летия брака. Эти отношения ведущий не считает идеальными, однако дорожит ими.