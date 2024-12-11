Жена Остапчука впервые показала лицо их сына, а также подарки после родов

Екатерина Полтавская рассчитывает на несколько партий цветов от супруга.

Екатерина впервые стала матерью, а для Владимира это – уже третий ребенок

Супруга украинского телеведущего Владимира Остапчука, блогерша Екатерина Полтавская, впервые полностью показала их новорожденного ребенка. Мальчик, которого назвали Тимофеем, появился на свет 10 декабря. В своих инстаграм-историях женщина поделилась кадрами из палаты роддома, где малыш сладко спит в люльке. На этих снимках можно разглядеть лицо их сына.

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Екатерина отметила, что когда сын станет подростком, он, возможно, будет блокировать ее в социальных сетях. Из-за материнских комментариев.

instagram poka.tya

Также она показала, как Владимир поздравил ее с рождением первенца. Шоумен преподнес супруге большой букет розовых и белых тюльпанов. Екатерина отметила, что на выписку из роддома он пообещал дополнительные цветы.

instagram poka.tya

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Рождение Тимофея стало первым опытом материнства для Екатерины. Для Владимира Остапчука это уже третий ребенок – от предыдущего брака у ведущего есть дочь Эмилия и сын Эван.

Ранее сообщалось о том, как украсили с детьми елку Даша Кацурина и Владимир Дантес.