Жена Остапчука впервые показала лицо их сына, а также подарки после родов
Екатерина Полтавская рассчитывает на несколько партий цветов от супруга.
Супруга украинского телеведущего Владимира Остапчука, блогерша Екатерина Полтавская, впервые полностью показала их новорожденного ребенка. Мальчик, которого назвали Тимофеем, появился на свет 10 декабря. В своих инстаграм-историях женщина поделилась кадрами из палаты роддома, где малыш сладко спит в люльке. На этих снимках можно разглядеть лицо их сына.
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Екатерина отметила, что когда сын станет подростком, он, возможно, будет блокировать ее в социальных сетях. Из-за материнских комментариев.
Также она показала, как Владимир поздравил ее с рождением первенца. Шоумен преподнес супруге большой букет розовых и белых тюльпанов. Екатерина отметила, что на выписку из роддома он пообещал дополнительные цветы.
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Рождение Тимофея стало первым опытом материнства для Екатерины. Для Владимира Остапчука это уже третий ребенок – от предыдущего брака у ведущего есть дочь Эмилия и сын Эван.
Ранее сообщалось о том, как украсили с детьми елку Даша Кацурина и Владимир Дантес.