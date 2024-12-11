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Кира Найтли прогулялась по вечернему Нью-Йорку в самых модных сапогах

Актриса в стильном образе

Автор: Мельник Анна
Кира Найтли прогулялась по вечернему Нью-Йорку в самых модных сапогах
Кира Найтли
Getty Images

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Популярная британская актриса Кира Найтли сейчас находится в промо-туре по случаю выхода первого сезона шпионского сериала "Черные голуби", в котором она сыграла главную роль. Следующей остановкой стал Нью-Йорк, в котором папарацци запечатлели актрису в эффектном образе от Модного дома Chanel.

Кира Найтли
Кира Найтли
Getty Images

Наряд звезды состоял из необычных бархатных бермудов и укороченного жакета, к которому стилисты подобрали белую блузку из кружева. Также особую ставку Кира сделала на обувь, выбрав эффектные сапоги с отворотами в бордовом оттенке. Такая модель на пике популярности этой зимой. 

Кира Найтли
Кира Найтли
Getty Images

Ранее Джиджи Хадид показала самую трендовую юбку на зиму 2025.

 

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Теги:
стиль, Кира Найтли, сапоги, что модно носить, образ

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