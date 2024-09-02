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Lida Lee отреагировала на сообщения о своей беременности видео в нижнем белье

Лидия Скорубская прокомментировала недавнее известие в СМИ о том, что она вынашивает первенца.

Автор: Дмитрий Сыч
Lida Lee отреагировала на сообщения о своей беременности видео в нижнем белье
Лида Ли уточнила, когда СМИ устанут писать о ее "детях"
instagram lidalee_official

Лидия Скорубская, более известная как Лида Ли/Lida Lee, прокомментировала публикации в СМИ, в которых ей приписали беременность. Бывшая подопечная Дмитрия Монатика (ее сотрудничество с продюсером прекратилось в 2021-м) выложила у себя в инстаграме ролик-опровержение.

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На видео исполнительница предстает в нижнем белье. Сначала она пьет из стакана, потом скептически смотрит, после чего приспускает трусики и надувает живот.

"Вот, кажется, и привыкла к тому, что обо мне пишут, но мимо этой новости не смогла пройти…

Дорогие, мы все разные. И очень часто общество видит то, что хочет видеть. Очень худая – тогда надо больше есть. Ой, у тебя такие щечки круглые стали, пора на диету! А что с животиком? Такая круглая, точно беременна…" – начала подпись к ролику Лида Ли.

Вышеупомянутые предположения певица назвала "глупостью". По ее словам, у людей бывают разные периоды в жизни, разная физиология, а еще, дескать, играет роль ракурс съемки.

"Поэтому любите себя в любой форме. И помните: вы красивы всегда, а другие пусть за собой смотрят.

Так что если, по мнению СМИ, я должна "беременеть" после каждого стакана воды, то они устанут писать о моих детях!" – подытожила Скорубская.

instagram lidalee_official

instagram lidalee_official

instagram lidalee_official

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Тем временем подписчики исполнительницы поинтересовались, где она подевала арбуз, а также поблагодарили за юмор.

Ранее сообщалось о том, что о своем "интересном положении" высказалась Леди Гага.

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Теги:
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