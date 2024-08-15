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Димопулос снялась в Каннах в зеленом бюстгальтере и хищном мини

Санта Димопулос выложила фотоотчет своего путешествия в компании дочери и обладательницы титула Мисс Украина Вселенная.

Автор: Дмитрий Сыч
Димопулос снялась в Каннах в зеленом бюстгальтере и хищном мини
От поста Димопулос веет расслабленностью и беззаботностью
instagram santadimopulos

Санта Димопулос, блогерша и бывшая певица, проводит лето на Лазурном берегу Франции. На этот раз она была замечена в Каннах в компании своей 4-летней дочери Софии и подруги, Мисс Украина Вселенная 2015 Анны Вергельской.

instagram santadimopulos

instagram santadimopulos

instagram santadimopulos

Санта поделилась снимками в инстаграм-историях. На них отображены разнообразные облачения экс-виагрянки. 

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Димопулос, в частности, показалась в зеленом бюстгальтере и мини-платье с леопардовым принтом.

instagram santadimopulos

instagram santadimopulos

Также в кадре оказался десерт, которым, вероятно, лакомилась виновница публикации.  

instagram santadimopulos

Недавно Санта сообщила о разводе с предпринимателелем Игорем Кучеренко, с которым прожила в браке 11 лет. До этого она состояла в отношениях с шоуменом Андреем Джеджулой, от которого имеет сына Даниэля.

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Ранее сообщалось, что Аллесандра Абросио показалась в купальнике на Гавайях.

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Теги:
стиль, фото, Канны, Санта Димопулос, Мисс Украина Вселенная

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