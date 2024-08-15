Як стати улюбленцем публіки: поради продюсера та відомого спікера Олега Філишина після 450 власних виступів

Олег Філишин ексклюзивно ділиться своєю історією та практичними порадами, для тих, хто прагне стати ведучим спікером своєї ніші чи лише розпочинає свій шлях до масштабної впізнаваності.

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Олег Філишин – продюсер, засновник продюсерського центру та спільноти публічних людей BRAND PEOPLE, ведучий експерт з питань розвитку особистого бренду та медійності в Україні. Менш ніж за 5 років, він провів понад 450 виступів в Україні та закордоном, охопивши понад 17 країн, та наразі є чи не найвпізнаванішим спікером у своїй ніші. В його арсеналі виступи на найбільших авторитетних вітчизняних майданчиках: Big Money, Super Woman, ЛОБ тощо. Окрім того, він провів найбільший в історії українських спікерів міжнародний благодійний тур в 2023 році.

Зважаючи на успіх власних стратегій розвитку та чисельні високі оцінки виступів, що запам’ятовуються публіці, Олег Філишин ексклюзивно ділиться своєю історією та практичними порадами, для тих, хто прагне стати ведучим спікером своєї ніші чи лише розпочинає свій шлях до масштабної впізнаваності.

Порада №1: позиція авторитету. “Те, що я часто спостерігаю у тих, хто лише починає свій шлях: надмірне переживання з приводу суспільної думки перед виступом. Сумніви часто стосуються власної експертності”. За словами Олега, новачки часто починають вагатись у власних силах, особливо, коли аудиторія переважає їх за досвідом, статусом чи фінансам. Виникають деструктивні думки, які змушують знецінювати інформацію, підготовлену для виступу та власну авторитетність у ніші та видають невпевненість.

“Тут важливе усвідомлення, що точно так як ви приходите ділитись лише власним досвідом, думками та знаннями, так й люди з іншого боку сцени обрали приділити свій час вашому виступу та послухати ваш матеріал”. Експерт попереджає, що спроби закохати у себе публіку можуть як піти на користь, так й навпаки – поставити спікера у слабку позицію. Оскільки надмірні спроби сподобатись можуть перетворитись на виправдовування та привести до негативного враження.

“Найкращим захистом від невпевненості стане для вас насолода від самого процесу. Коли спікер отримує задоволення від власного виступу, він автоматично схиляє до себе публіку”.

Олег Філишин пресслужба

Порада №2: не повчати інших. Спроби навчити, як правило, провальні. Варто враховувати той фактор, що після кількох виступів до вас та після, людина, що була по ту сторону, так чи інакше забуватиме отриману інформацію. Натомість краще спрямувати свій фокус уваги на те, аби допомогти людині прийняти рішення: почати чи завершити щось, дати імпульс переглянути попередні стратегії, зробити новий крок.

“Люди переважно не дякують за навчання, а лише за допомогу у прийнятті рішення. Або ж за те, що ви наштовхнули їх на дії, які раніше їм на думку не спадали”.

Порада №3: варто сформувати свій характерний стиль та традиції, що виділятимуть вас з-поміж інших спікерів. “Наприклад, на початку виступу я даю можливість 5 рандомним гостям з залу представити себе зі сцени поруч зі мною, на що завжди отримую позитивний відгук про налагодження зв’язків поза заходом. Наприкінці учасники, що проявили сміливість отримують невеликі подарунки від мене та партнерів заходу. Окрім того, з початком повномасштабного вторгнення, в кінці кожного свого виступу я прошу аудиторії стоячи аплодувати нашим захисникам протягом хвилини” – навів приклад Олег Філишин.

Олег Філишин пресслужба

Порада №4: виступ повинен мати головну ідею та мету. “Ваш фокус уваги – тема, у якій ви є експертом. І навколо цього повинна розгортатись презентація чи виступ та всі аргументи, приклади, які у ній наведені”.

“Окрім того, кожне ваше слово повинно бути наповнене змістом, приносити цінність та усвідомлення. Один з найкращих показників вдалого виступу – цитати та згадування у соціальних мережах” – ділиться Філишин.

Фінальний акорд – завершення виступу повинно підштовхнути до роздумів та підбивати підсумки вашої промови одним мотивом. “Для мене лейтмотивом всіх моїх виступів є думка, що у XXI столітті, в еру цифрових технологій, та у час війни, ви не можете собі дозволити не заявляти про себе. Україні потрібні публічні особистості аби говорити про ситуацію та формувати новий тренд глобального масштабу, що матиме вплив ще довгий час”.

“У BRAND PEOPLE ми допомагаємо експертам сформувати презентацію та виступ, який запам’ятовується з першого погляду. Ми обираємо найбільш вдалі теми, формуємо змісти та професійно допомагаємо залишити правильне враження серед аудиторії, а спікерам почуватися впевнено. Іноді даємо можливість виступати вперше на наймасштабніших заходах на 100-200-500 і навіть на 1000+ людей не лише в Україні, а й закордоном. Мережа зв’язків BRAND PEOPLE охоплює найкращі майданчики. Я завжди з радістю спостерігаю за успіхами наших клієнтів та буду радий допомогти особисто. Зв’язок через соціальні мережі.”