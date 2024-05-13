Модные юбки на лето 2024: что носить в новом сезоне
Какие фасоны добавить в свой гардероб
Читай также: Летние тренды в одежде 2024: модные примеры от звездЮбки — один из главных элементов весенне-летнего гардероба, с которыми можно составить множество стильных и эффектных образов. На какой фасон, длину и материал обратить внимание в летнем сезоне 2024 — далее в материале.
Асимметричные
Асимметричный подол — это та изюминка, которая может сделать образ более оригинальным и изысканным. Этим летом можете использовать модели с различными вариациями асимметрии в зависимости от события и стиля. Например, слегка скошенный край отлично подойдет для создания строгого офисного образа, а юбка со шлейфом до пола — для более неформального аутфита.
Джинсовые юбки
По-прежнему этим летом в моде останутся изделия из денима, что касается и юбок. Более того, фасон и длина значения не имеют — она может быть мини, миди или макси. Оригинальный способ выделиться — надеть джинсовую юбку в белом цвете.
Атласные юбки
Атласная юбка — классическая модель, которая выручит в любой ситуации. С ней получаются идеальные как повседневные, так и вечерние образы. Более того, юбка из атласной ткани выглядит не только стильно, но и визуально вытягивает фигуру. Летом 2024 дизайнеры советуют остановиться на длине макси и поэкспериментировать с цветовой гаммой — отдайте предпочтение молочному, бордовому, зеленому или красному оттенку при выборе модной юбки.
Прозрачные
Юбки из легких тканей плавно перешли из зимних трендов в летние. Длину лучше выбирать макси или миди: с ними образ точно получится модным и элегантным. Также спросом будет пользоваться стиль mermaidcore — юбки из сетки и с имитацией чешуи идеально впишутся в летние образы.
Мини-юбки с рюшами
Мини юбки с рюшами — ещё один весенне-летний тренд, который покорил модниц. Носить ее можно не только с такими же по настроению вещами, но и с более расслабленной одеждой. Если мини вам не нравится, то присмотритесь к не менее роскошным миди или макси.
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