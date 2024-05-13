Модные юбки на лето 2024: что носить в новом сезоне

Какие фасоны добавить в свой гардероб

Автор: Мельник Анна

Читай также: Летние тренды в одежде 2024: модные примеры от звезд

Асимметричные

Юбки — один из главных элементов весенне-летнего гардероба, с которыми можно составить множество стильных и эффектных образов. На какой фасон, длину и материал обратить внимание в летнем сезоне 2024 — далее в материале.

Асимметричный подол — это та изюминка, которая может сделать образ более оригинальным и изысканным. Этим летом можете использовать модели с различными вариациями асимметрии в зависимости от события и стиля. Например, слегка скошенный край отлично подойдет для создания строгого офисного образа, а юбка со шлейфом до пола — для более неформального аутфита.

Модные юбки лето 2024 pinterest

Модные юбки лето 2024 pinterest

Джинсовые юбки

По-прежнему этим летом в моде останутся изделия из денима, что касается и юбок. Более того, фасон и длина значения не имеют — она может быть мини, миди или макси. Оригинальный способ выделиться — надеть джинсовую юбку в белом цвете.

Модные юбки лето 2024 pinterest

Модные юбки лето 2024 pinterest

Атласные юбки

Атласная юбка — классическая модель, которая выручит в любой ситуации. С ней получаются идеальные как повседневные, так и вечерние образы. Более того, юбка из атласной ткани выглядит не только стильно, но и визуально вытягивает фигуру. Летом 2024 дизайнеры советуют остановиться на длине макси и поэкспериментировать с цветовой гаммой — отдайте предпочтение молочному, бордовому, зеленому или красному оттенку при выборе модной юбки.

Модные юбки лето 2024 pinterest

Модные юбки лето 2024 pinterest

Прозрачные

Юбки из легких тканей плавно перешли из зимних трендов в летние. Длину лучше выбирать макси или миди: с ними образ точно получится модным и элегантным. Также спросом будет пользоваться стиль mermaidcore — юбки из сетки и с имитацией чешуи идеально впишутся в летние образы.

Модные юбки лето 2024 pinterest

Модные юбки лето 2024 pinterest

Мини-юбки с рюшами

Мини юбки с рюшами — ещё один весенне-летний тренд, который покорил модниц. Носить ее можно не только с такими же по настроению вещами, но и с более расслабленной одеждой. Если мини вам не нравится, то присмотритесь к не менее роскошным миди или макси.

Модные юбки лето 2024 pinterest

Модные юбки лето 2024 pinterest

Ранее мы писали про ТОП-5 видов обуви, которые подходят к любому образу.