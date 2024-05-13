Бывшая Кличко показалась в леопардовом купальнике близ океана

Наталия Егорова выложила улыбчивые кадры в бикини с отдыха.

Наталья Егорова, бывшая жена киевского мэра Виталия Кличко, отправилась на отдых на побережье Тихого океана и поделилась фотографиями с острова Самуи в Таиланде. Снимки можно рассмотреть в инстаграме певицы. На кадрах она позирует на пляже в леопардовом бикини, демонстрируя подтянутую фигуру и улыбку.

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Виновница съемки отметила, что никогда ранее не купалась в такой теплой воде, как на Самуи, и призналась, что хоть это не освежает, но можно провести часы, плескаясь в воде.

instagram natalia_yegorova

instagram natalia_yegorova

instagram natalia_yegorova

instagram natalia_yegorova

Наталья, которой полвека, решила вернуться к модельной карьере и демонстрирует новые фотосессии, включая снимки в бикини, сделанные еще в начале мая. Она также активно поддерживает свою фигуру, занимаясь йогой и в спортзале.

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