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Егорова в домашних халатах показала утреннюю рутину и заботу о себе

Бывшая жена Виталия Кличко написала, что "забота о себе – это не роскошь".

Автор: Дмитрий Сыч
Егорова в домашних халатах показала утреннюю рутину и заботу о себе
Наталия Егорова пьет чай
instagram natalia_yegorova

Наталия Егорова, певица и экс-законная мэра Киева Виталия Кличко, ознакомила публику со своими домашними занятиями. Два свежих поста она наполнила фотографиями и видео, снятыми в обители.

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В обоих случаях 50-летняя уроженка Броваров, годами проживающая в Германии, показалась в халатах. Сначала – в белом вафельном. В таком наряде мать двоих сыновей и дочери наслаждалась чашечкой чая.

Также Наталья выложила красочные снимки чая во френч-прессе и бутербродов.

"Уход за собой – это не роскошь, это – необходимость. Найдите время для регулярных осмотров и отдайте приоритет своему самочувствию", – подписала пост на английском его авторша.

instagram natalia_yegorova

instagram natalia_yegorova

instagram natalia_yegorova

К более новой публикации бывшая спортсменка добавила ролик, отражающий ее действия после пробуждения. А именно – умывание, чистку зубов и натирание средствами. В этот раз блогерша также снялась в халате, однако мягком.

"Моя утренняя рутина не является полной без ежедневного ухода за лицом. Сегодня я делюсь с вами некоторыми из моих любимых средств по уходу за кожей. Какие ваши основные средства ухода за кожей?" – отметила Наталья Егорова в подписи.

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Ранее сообщалось об утренней рутине Златы Огневич. Публика обратила внимание на свечу в ванной певицы.

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Теги:
фото, видео, Виталий Кличко, чай, певица, Наталья Егорова

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