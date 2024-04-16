Узнайте, как часто можно включать стиральную машину.

Автор: Сайко Леся

Сколько раз в день можно пользоваться стиральной машиной

Стиральная машина – настоящий повседневный союзник, облегчающий нашу жизнь. Конечно, больше, чем за любым другим бытовым прибором, за ним необходимо регулярно ухаживать, чтобы избежать возможной поломки.

Один из вопросов, которые мы часто задаем, — сколько раз можно использовать стиральную машину, не сокращая при этом ее срок службы. Потому что, естественно, важно соблюдать ограничения по объему и частоте стирки. Чтобы обеспечить ее правильное функционирование, было бы разумнее никогда не загромождать ее слишком сильно: избегайте перелива и избытка моющего средства, которое в конечном итоге приведет к ее изнашиванию. Наконец, самое главное остается тщательно соблюдать условия использования вашей машины. А также помните, что этот бытовой прибор потребляет много электроэнергии.

Сколько раз в день можно стирать?

Обычно считается, что стиральной машиной можно пользоваться один или два раза в день, в зависимости от ваших потребностей дома. Чтобы не переусердствовать и не запускать машину больше, чем необходимо, составьте график стирки одежды на всю неделю. Эта организация также экономит воду и чистящие средства.

Соблюдение максимальной мощности машины так же важно, как и количество раз, когда вы запускаете ее каждый день. Например, нет смысла пытаться стирать более 10 кг в машине, максимальная вместимость которой составляет именно 10 кг. Многие склонны перегружать барабан, чтобы не делать вторую машину. Однако это очень плохая идея, поскольку внутренние детали не будут работать идеально, а ваша одежда может даже остаться грязной и неприятно пахнуть.

Лучше, если вы будете пользоваться машиной чаще, но не превышая поддерживаемый ею лимит. Несмотря на это, производители рекомендуют использовать не более двух раз в день, так как внутренние детали должны остыть, прежде чем машина снова будет использоваться. Особенно этот совет касается интенсивной стирки в комплектной машине.

Как пользоваться стиральной машиной: советы

Конечно, чтобы быть уверенным, что вы получаете максимальную отдачу от стиральной машины, потратьте несколько минут на чтение инструкций к вашей машине, прежде чем начать ее использовать.

Прежде всего, необходимо понять, сколько штук максимум можно положить в стирку. Слишком тяжелая загрузка не только сократит срок ее службы, но и белье не будет выстирано должным образом.

Вам нужно постирать большое количество одежды? Постарайтесь внимательно оценить этот объем, а также размеры промываемых деталей, чтобы не перегружать машину. Поэтому запланируйте несколько стирок небольшими количествами.

Например, в машинах весом 11 кг и более можно стирать большее количество одежды или более крупные предметы, например пуховое одеяло весом 1,5 кг. Постельное белье, одеяла и покрывала требуют определенного режима стирки, а брюки и пальто могут занимать гораздо больше объема, но их следует стирать реже.

Более деликатные вещи, такие как нижнее белье, шелк и атлас, можно стирать вместе, при условии, что они легче и/или защищены корзиной для деликатных тканей.

Таким образом, организация будет зависеть от количества грязного белья, которое ежедневно производится в вашем доме. А еще количество людей, время года, общий распорядок дня и многие другие факторы.

Количество мыла, отбеливателя и кондиционера для белья также варьируется в зависимости от объема одежды. Точные размеры можно найти в инструкции к стиральной машине и на упаковке продукта.

Помните, для правильной работы и долговечности вашей стиральной машины внимательно читайте инструкцию и всегда соблюдайте условия использования устройства.