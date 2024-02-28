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"Горжусь тобой": Шэрон Стоун показала полуголое фото своего 23-летнего сына

Звезда Основного инстинкта заинтриговала публику подписью к фото Роана Бронштейна.

Автор: Дмитрий Сыч
"Горжусь тобой": Шэрон Стоун показала полуголое фото своего 23-летнего сына
Шэрон Стоун – мать 3-х сыновей
instagram sharonstone

Шэрон Стоун показала подписчикам своего сына Роана Джозефа Бронштейна. На снимке 23-летний парень изображен с голым торсом. Кадр снят в комнате. Он позволяет рассмотреть телосложение мужчины и его татуировку. В частности, грудь Роана покрыта изображением креста и сердца с часами.

"Горжусь тобой, Роан Джозеф Стоун. Так держать", – отметила в подписи 65-летняя звезда фильмов "Основной инстинкт" (1992) и "Казино" (1995).

instagram sharonstone

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Тем временем комментаторы заинтригованы, что вызвало гордость Шэрон Стоун:

  • "Отлично. Почему?"
  • "Хорошо ему. А что он сделал?"
  • "Чем вы гордитесь? Могу я спросить?"
  • "Возможно, похвала за татуировку?"
  • "Гордитесь татуировками?"
  • "Это – социальные сети! Она гордится своим сыном! Конец истории! Люди добрые!"

Шенрон Стоун усыновила Роана Джозефа Бронштейна в 2000 году, когда он был младенцем. Тогда актриса состояла в браке с исполнительным редактором Филом Бронштейном. Официально отношения продолжались до 2004-го.

Также публичная персона имеет еще двоих усыновленных детей – Лаирда и Квинна, которые присоединились к ней в 2005 и 2006 годах.

instagram sharonstone

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Ранее мы писали, что Виктория Бекхэм показалась вместе со своей невесткой Николой Пельтц, женой старшего сына Бруклина.

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Теги:
фото, Шэрон Стоун, Основной инстинкт, шоу-бизнес, дети знаменитостей, дети звезд

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