"Горжусь тобой": Шэрон Стоун показала полуголое фото своего 23-летнего сына

Звезда Основного инстинкта заинтриговала публику подписью к фото Роана Бронштейна.

Шэрон Стоун показала подписчикам своего сына Роана Джозефа Бронштейна. На снимке 23-летний парень изображен с голым торсом. Кадр снят в комнате. Он позволяет рассмотреть телосложение мужчины и его татуировку. В частности, грудь Роана покрыта изображением креста и сердца с часами.

"Горжусь тобой, Роан Джозеф Стоун. Так держать", – отметила в подписи 65-летняя звезда фильмов "Основной инстинкт" (1992) и "Казино" (1995).

instagram sharonstone

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Тем временем комментаторы заинтригованы, что вызвало гордость Шэрон Стоун:

"Отлично. Почему?"

"Хорошо ему. А что он сделал?"

"Чем вы гордитесь? Могу я спросить?"

"Возможно, похвала за татуировку?"

"Гордитесь татуировками?"

"Это – социальные сети! Она гордится своим сыном! Конец истории! Люди добрые!"

Шенрон Стоун усыновила Роана Джозефа Бронштейна в 2000 году, когда он был младенцем. Тогда актриса состояла в браке с исполнительным редактором Филом Бронштейном. Официально отношения продолжались до 2004-го.

Также публичная персона имеет еще двоих усыновленных детей – Лаирда и Квинна, которые присоединились к ней в 2005 и 2006 годах.

instagram sharonstone

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