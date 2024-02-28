Дуа Липа показала самый модный макияж губ на весну 2024

Какой цвет помады будет в тренде весной 2024

Автор: Мельник Анна

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Этой весной кремовые и матовые помады отойдут на второй план, а им на смену придут перламутровые — блестящие губы в стиле 90-х вновь будут в тренде. Это уже доказала популярная британская певица Дуа Липа. На днях девушка поделилась серией красивых снимков на своей странице в Instagram — они стали результатом сотрудничества с брендом Yves Saint Laurent Beauty.

Дуа Липа instagram dualipa

Певица позировала с нюдово-розовой сияющей помадой, которая стала ярким акцентом в макияже звезды. Также Дуа дополнила образ легкими румянами и эффектными ресницами. Получился довольно-таки свежий макияж на каждый день, который определенно стоит повторить предстоящей весной, если хочется разнообразия.

Дуа Липа instagram dualipa

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