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Дуа Липа показала самый модный макияж губ на весну 2024

Какой цвет помады будет в тренде весной 2024

Автор: Мельник Анна
Дуа Липа показала самый модный макияж губ на весну 2024
Дуа Липа
Getty Images

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Этой весной кремовые и матовые помады отойдут на второй план, а им на смену придут перламутровые — блестящие губы в стиле 90-х вновь будут в тренде. Это уже доказала популярная британская певица Дуа Липа. На днях девушка поделилась серией красивых снимков на своей странице в Instagram — они стали результатом сотрудничества с брендом Yves Saint Laurent Beauty.

Дуа Липа
Дуа Липа
instagram dualipa

Певица позировала с нюдово-розовой сияющей помадой, которая стала ярким акцентом в макияже звезды. Также Дуа дополнила образ легкими румянами и эффектными ресницами. Получился довольно-таки свежий макияж на каждый день, который определенно стоит повторить предстоящей весной, если хочется разнообразия.

Дуа Липа
Дуа Липа
instagram dualipa

Ранее Ники Минаж показала самое модное окрашивание волос на весну 2024.

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Теги:
весна, макияж, тренды, помада, Дуа Липа, красота

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