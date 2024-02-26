Как и чем прочистить канализационные трубы самостоятельно: лайфхаки

Неприятные запахи, застоявшаяся вода... Это просто плохие воспоминания. Благодаря нашим советам вы сможете ухаживать за своими трубами и легко их прочищать!

Автор: Сайко Леся

В вашей раковине застаивается вода? В вашу комнату проникает неприятный запах? У вас трубы засорены! Многие люди часто сталкиваются с этой проблемой! Накапливая остатки пищи, наши трубы в конечном итоге засоряются. Однако для решения проблемы больше нет необходимости использовать токсичные продукты. Узнайте советы по приготовлению натуральных средств по очисти труб.

Как разблокировать глубокую трубу натуральными продуктами?

Все очень просто, трубы постоянно засоряются! Засор в трубе и вуаля, проблема в раковине! К счастью, есть способ избавиться от этой проблемы: белый уксус и пищевая сода! Эта смесь очень эффективна для разблокировки труб.

1. Пищевая сода и белый уксус.

Вот экспертный метод! Натуральный минерал, пищевая сода, эффективно разрушает и растворяет жир, застрявший в трубках. Пищевая сода нейтрализует неприятные запахи. Для этого мы предлагаем вам небольшой совет, как прочистить трубы. Больше не нужно обращаться к профессионалам!

Чтобы применить этот способ, просто следуйте нашему руководству, шаг за шагом.

Как сделать?

Прежде всего вскипятите 1 литр воды;

Вылейте в слив воду и ½ стакана обезжиривающего средства для мытья посуды;

Затем добавьте чашку пищевой соды;

Налейте чашку белого уксуса;

Промойте горячей водой и готово!

Для информации! Не удивляйтесь происходящей химической реакции. Наоборот! Это реакция, которая устраняет засоры в канализации. Результат будет идеальным!

Возможно, придется повторить операцию, чтобы прочистить трубы. Если вы попробовали более двух раз, но безрезультатно, не паникуйте! Представляем вам еще один супермощный метод!

2. Соль и пищевая сода.

После совета с пищевой содой и белым уксусом пришло время еще одного метода, известного своей эффективностью! Сделайте это вечером перед сном и больше не используйте дренаж! Результат, оперативная разблокировка трубы!

Как сделать?

Вылейте чашку пищевой соды в канализацию.

Затем добавьте полстакана соли.

Оставляем его отдыхать на ночь.

На следующее утро вылейте в канализацию два стакана кипятка.

Промыть водопроводной водой и все!

Хорошие новости ! Проблема решена, и ваши трубы безупречны. Что лучше?

3. Кофейная гуща

Что, если мы сосредоточимся на 100% экономичном и естественном решении для стильной отделки? Чтобы удалить жир из раковины, просто высыпьте столовую ложку кофейной гущи в канализацию. Оставьте на десять минут, затем залейте горячей водой.

Советы по поддержанию чистоты канализации

Засоренные трубы? Несколько хороших привычек и вы обязательно избежите проблемы! Другое дело, регулярное техническое обслуживание имеет важное значение! Вот наши ценные советы, которые помогут избежать засорения труб.

Прежде всего, вы должны знать, что кухонная раковина или умывальник не предназначены для выбрасывания мусора. Пищевые отходы, жир, мыло, колпачки от зубной пасты, волосы и т. д. не являются предметами, которые должны попадать в ваши трубы.

Тогда целесообразно установить фильтрующие сетки в раковину, умывальник, душ и т. д. Удалите как можно больше волос и остатков пищи! Наконец, регулярно обслуживайте свои трубы. Для этого в аптеках и супермаркетах имеется большое количество продуктов, таких как соляная кислота.