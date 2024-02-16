Квиткова выложила "случайные" фото, на трех из которых – ее упругий пресс

Победительница Холостяка 9 продемонстрировала свое тело, а также подросшего сына от Никиты Добрынина.

Даше с детства не нравилась ее настоящая фамилия Матюнина

Дарья Матюнина, известная под псевдонимом Квиткова, дополнила свой блог новой порцией фотографий. 25-летняя блогерша-миллионница представила 10 кадров, которые подписала на английском "рандомные". По стечению обстоятельств, 30 % выложенного – это ее упругий пресс.

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На одном снимке Дарья также блеснула грудью, а еще на двоих – представлен ее 2,5-летний сын Лев от Влада Вакуловича (псевдоним – Никита Добрынин).

instagram kvittkova

instagram kvittkova

instagram kvittkova

instagram kvittkova

instagram kvittkova

instagram kvittkova

instagram kvittkova

instagram kvittkova

instagram kvittkova

instagram kvittkova

В комментариях завсегдатайшу фотовидеохостинга хвалят, а еще интересуются натуральностью ее прелестей:

"Очень круто выглядите".

"Глаза сияют, красота, улыбка".

"Так приятно видеть живое лицо на последнем фото, прекрасное и настоящее! С уникальной историей – мимическими морщинами и глубоким взглядом неретушированных глаз".

"Ваша грудь сделана или нет? Очень красивая форма".

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